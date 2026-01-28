Китай производит половину от всей черной икры мира, так что, вероятно, большая ее часть пригодна в пищу, однако потребитель сам решает, играет ли он в эту рулетку, покупая китайский продукт, или нет. Об этом НСН рассказал основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Наладившие поставки в Россию китайские производители черной икры используют дешевые и некачественные корма, пишут URA.RU со ссылкой на президента Союза осетроводов Александра Новикова. Он уточнил, что в России и Европе использование ГМО в кормах запрещено, а вот китайцы используют для корма соевый шрот, который «весь из генномодифицированной сои». Викторов заявил, что доверяет этой информации, однако указал, что китайскую икру покупает весь мир.

«Я знаю, что они сами производят корма. Подозреваю, что, возможно, так и есть, как говорит Александр Новиков. Касаемо того, насколько это влияет на качество, на вкус продукции и органолептические показатели, могу сказать, что сейчас номер один по производству черной икры в мире - это Китай. Они производят практически половину черной икры всего мира - это в районе 300-400 тонн в год. И раз эту икру продают везде, начиная от России и заканчивая Лос-Анджелесом и Дубаем, наверное, большая ее часть все-таки пригодна в пищу. Здесь вопрос в том, какого качества продукт заходит на наш рынок, как этот процесс контролируется», - рассказал он.