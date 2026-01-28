«Это рулетка!»: Как не нарваться на «помойную» черную икру
В Китае производят 300-400 тонн черной икры в год, и речь идет о видах осетровых, которых в экокультуре России практически нет, однако есть сомнения, в каком качестве она попадает на российский прилавок, заявил НСН Ярослав Викторов.
Китай производит половину от всей черной икры мира, так что, вероятно, большая ее часть пригодна в пищу, однако потребитель сам решает, играет ли он в эту рулетку, покупая китайский продукт, или нет. Об этом НСН рассказал основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Наладившие поставки в Россию китайские производители черной икры используют дешевые и некачественные корма, пишут URA.RU со ссылкой на президента Союза осетроводов Александра Новикова. Он уточнил, что в России и Европе использование ГМО в кормах запрещено, а вот китайцы используют для корма соевый шрот, который «весь из генномодифицированной сои». Викторов заявил, что доверяет этой информации, однако указал, что китайскую икру покупает весь мир.
«Я знаю, что они сами производят корма. Подозреваю, что, возможно, так и есть, как говорит Александр Новиков. Касаемо того, насколько это влияет на качество, на вкус продукции и органолептические показатели, могу сказать, что сейчас номер один по производству черной икры в мире - это Китай. Они производят практически половину черной икры всего мира - это в районе 300-400 тонн в год. И раз эту икру продают везде, начиная от России и заканчивая Лос-Анджелесом и Дубаем, наверное, большая ее часть все-таки пригодна в пищу. Здесь вопрос в том, какого качества продукт заходит на наш рынок, как этот процесс контролируется», - рассказал он.
При этом Викторов указал, что потребитель сам решает, рисковать ему с покупкой черной икры из Китая или нет, и напомнил, как правильно выбрать икру.
«Но точно скажу, что продукция из Китая - это икра определенных видов осетровых, которые в нашей экокультуре практически не выращиваются. То есть это калуга, это гибрид амурского осетра и калуги, а также сам амурский осетр. И здесь уже потребитель решает, играет он в эту рулетку или нет, берет отечественного производителя, или какого-то другого. Но однозначно не надо покупать икру на «Авито» или с рук от каких-то непонятных знакомых с Дальнего Востока. Если есть возможность, надо покупать от производителя. Продукция должна быть со всеми контрэтикетками и маркировкой «Честный знак». У нас сейчас, наверное, каждая четвертая-пятая банка - это китайская икра», - подытожил он.
Ранее Викторов говорил НСН, что торговля поддельной черной икрой процветает из-за неграмотности российского потребителя, хотя некачественной продукции на рынке за последние десять лет стало существенно меньше.
