Переговоры ОПЕК+ переносятся, нефть продолжает падение

В первый день рабочей недели цена нефти марки Brent торгуется на уровне $33,3 за баррель. В субботу, 4 апреля, при закрытии торгов она стоила $34,6. Бочка смеси марки WTI торгуется по $27,1. Она также упала на 9% при открытии торгов, до $25,88 за баррель. 4 апреля она стоила $28,9 за баррель.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен. Глава государства напомнил, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что наша страна готова обсуждать условия продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+.

«Вопрос в том, какой объем добычи необходимо сократить, чтобы получить желаемую цену, и вопрос в том, когда это сделать. Сейчас, на второй квартал, добиться выравнивания спроса и предложения невозможно, потому что перепроизводство нефти возникло из-за того, что в Европе и Азии – коронавирус, остановлено транспортное сообщение. Из-за того, что машины не ездят, самолеты не летают, спрос на нефть значительно упал. В апреле оно оценивается на уровне 15-20 баррелей в сутки. Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся», - считает эксперт.

Изначально встреча министров ОПЕК+ должна была состояться 6 апреля, но теперь ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что дату изменят на 9 число. Но и это еще не окончательное решение. Переговоры перенесены по неизвестной причине. Сообщается, что страны ОПЕК пытаются привлечь к консультациям как можно больших других государств, кроме США.