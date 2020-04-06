Переговоры ОПЕК+ переносятся, нефть продолжает падение
Ведущие эксперты нефтяной отрасли в эфире НСН поясняют, как будет развиваться ситуация с ценами на черное золото, и когда можно ожидать стабилизации.
В первый день рабочей недели цена нефти марки Brent торгуется на уровне $33,3 за баррель. В субботу, 4 апреля, при закрытии торгов она стоила $34,6. Бочка смеси марки WTI торгуется по $27,1. Она также упала на 9% при открытии торгов, до $25,88 за баррель. 4 апреля она стоила $28,9 за баррель.
В конце прошлой недели президент России Владимир Путин выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен. Глава государства напомнил, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на нефть.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что наша страна готова обсуждать условия продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+.
«Вопрос в том, какой объем добычи необходимо сократить, чтобы получить желаемую цену, и вопрос в том, когда это сделать. Сейчас, на второй квартал, добиться выравнивания спроса и предложения невозможно, потому что перепроизводство нефти возникло из-за того, что в Европе и Азии – коронавирус, остановлено транспортное сообщение. Из-за того, что машины не ездят, самолеты не летают, спрос на нефть значительно упал. В апреле оно оценивается на уровне 15-20 баррелей в сутки. Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся», - считает эксперт.
Изначально встреча министров ОПЕК+ должна была состояться 6 апреля, но теперь ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что дату изменят на 9 число. Но и это еще не окончательное решение. Переговоры перенесены по неизвестной причине. Сообщается, что страны ОПЕК пытаются привлечь к консультациям как можно больших других государств, кроме США.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН уточнил, что сейчас во главе угла стоит вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. Главное понять, насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения.
«Скачкообразный рост цен на нефть, который растянется на два-три месяца, возможен. Рост цен сейчас может быть связан с восстановлением спроса до показателей в 100 млн баррелей в сутки, и с нормализацией предложения, то есть нормализацией взаимоотношений в рамках ОПЕК+ и США, которые обладают крупнейшей в мире на данный момент нефтедобывающей отраслью и при этом стоят на пороге масштабного кризиса этой отрасли с последующим сокращением добычи и многочисленными разорениями участников рынка», - объяснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп в разговорах с руководством Саудовской Аравии и России призвал их отказаться от «сговора» на нефтяном рынке, при этом Вашингтон не собирается сокращать объемы добываемой нефти.
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