Трамп призвал Москву и Эр-Рияд прекратить «нефтяной сговор»
Президент США Дональд Трамп в разговорах с руководством Саудовской Аравии и России призвал их отказаться от «сговора» на нефтяном рынке. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
«Он (Трамп - НСН) говорил несколько раз с лидерами в Саудовской Аравии и России и сказал им прекратить сговор и прекратить выбрасывать нефть на рынок, на котором и так наличествует колоссальное предложение нефти», - сказал Кудлоу.
Ранее издание The Financial Times сообщило, что американские производители сланцевой нефти потребовали от Вашингтона ввести санкции против России и Саудовской Аравии из-за падения цен на нефть.
В качестве одной из мер нефтяники США предлагают запретить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva.
Отметим, что недавно Саудовская Аравия предложила созвать экстренное заседание ОПЕК+ и договориться о снижении добычи.
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