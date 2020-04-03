Трамп призвал Москву и Эр-Рияд прекратить «нефтяной сговор»

Президент США Дональд Трамп в разговорах с руководством Саудовской Аравии и России призвал их отказаться от «сговора» на нефтяном рынке. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

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«Он (Трамп - НСН) говорил несколько раз с лидерами в Саудовской Аравии и России и сказал им прекратить сговор и прекратить выбрасывать нефть на рынок, на котором и так наличествует колоссальное предложение нефти», - сказал Кудлоу.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что американские производители сланцевой нефти потребовали от Вашингтона ввести санкции против России и Саудовской Аравии из-за падения цен на нефть.

В качестве одной из мер нефтяники США предлагают запретить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva.

Отметим, что недавно Саудовская Аравия предложила созвать экстренное заседание ОПЕК+ и договориться о снижении добычи.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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