Трамп призвал Москву и Эр-Рияд прекратить «нефтяной сговор»

«Он (Трамп - НСН) говорил несколько раз с лидерами в Саудовской Аравии и России и сказал им прекратить сговор и прекратить выбрасывать нефть на рынок, на котором и так наличествует колоссальное предложение нефти», - сказал Кудлоу.



Ранее издание The Financial Times сообщило, что американские производители сланцевой нефти потребовали от Вашингтона ввести санкции против России и Саудовской Аравии из-за падения цен на нефть.



В качестве одной из мер нефтяники США предлагают запретить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva.



Отметим, что недавно Саудовская Аравия предложила созвать экстренное заседание ОПЕК+ и договориться о снижении добычи.

