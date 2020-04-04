Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН цель заявления президента Путина о сокращения нефтедобычи.
Президент России Владимир Путин выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 апреля.
В ходе совещания, посвященного ситуации на глобальных энергетических рынках, Путин напомнил, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на нефть.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что главной мыслью заявления Путина стала готовность обсуждать условия продолжения сотрудничества России в рамках ОПЕК+.
«Вопрос в том, какой объем добычи необходимо сократить, чтобы получить желаемую цену, и вопрос в том, когда это сделать. Сейчас, на второй квартал, добиться выравнивания спроса и предложения невозможно, потому что перепроизводство нефти возникло из-за того, что в Европе и Азии – коронавирус, остановлено транспортное сообщение. Из-за того, что машины не ездят, самолеты не летают, спрос на нефть значительно упал. В апреле оно оценивается на уровне 15-20 баррелей в сутки. Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.
Также, уверен Юшков, придется договариваться об объемах сокращения, которые возьмет на себя каждая из стран-участниц ОПЕК+.
«Россия сокращалась до 500 тысяч баррелей в сутки. Сейчас речь идет про 10 млн баррелей на всех участников соглашения. Ранее – до 3-4 млн баррелей. Мы, наверное, не сможем взять на себя более, чем 0,5 – 1 млн баррелей в сутки в плане сокращения добычи нефти. Если Саудовская Аравия готова на себя взять большую часть сокращенных объемов, тогда Россия сможет участвовать в сделке. В остальном, думаю, наша стратегия будет заключаться в том, чтобы подписать какое-то соглашение, чтобы не было роста производства. Россия успокаивает рынок», - заявил собеседник НСН.
По мнению Игоря Юшкова, участие России в сделке ОПЕК+ носит символический характер и сигнализирует остальному миру, что Москва готова к переговорам по нефти.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН допустил, что при нормализации спроса и предложения на рынке нефти цен могу резко пойти вверх. Высокие цены на нефть сейчас необходимы, потому что производство нефти во всём мире стоит дорого, подчеркнул он.
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