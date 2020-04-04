Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир

Также, уверен Юшков, придется договариваться об объемах сокращения, которые возьмет на себя каждая из стран-участниц ОПЕК+.

«Россия сокращалась до 500 тысяч баррелей в сутки. Сейчас речь идет про 10 млн баррелей на всех участников соглашения. Ранее – до 3-4 млн баррелей. Мы, наверное, не сможем взять на себя более, чем 0,5 – 1 млн баррелей в сутки в плане сокращения добычи нефти. Если Саудовская Аравия готова на себя взять большую часть сокращенных объемов, тогда Россия сможет участвовать в сделке. В остальном, думаю, наша стратегия будет заключаться в том, чтобы подписать какое-то соглашение, чтобы не было роста производства. Россия успокаивает рынок», - заявил собеседник НСН.

По мнению Игоря Юшкова, участие России в сделке ОПЕК+ носит символический характер и сигнализирует остальному миру, что Москва готова к переговорам по нефти.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН допустил, что при нормализации спроса и предложения на рынке нефти цен могу резко пойти вверх. Высокие цены на нефть сейчас необходимы, потому что производство нефти во всём мире стоит дорого, подчеркнул он.

