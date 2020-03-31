Аналитик рассказал, когда нефть может резко подорожать

Нынешние цены на нефть не могут покрыть расход производителей и пойдут вверх, когда нормализуются спрос и предложение, заявил в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики.

Стоимость барреля североморской нефтяной смеси Brent в понедельник, 30 марта, опустилась до минимума за последние 18 лет — ниже $22, и во вторник продолжает оставаться в диапазоне $22-23. По прогнозам аналитиков «Финама», в краткосрочной перспективе котировки могут уйти и ниже $20 за баррель.

Российская нефть Urals стоила ещё дешевле: 27 марта цена снизилась до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF. Меньше за российскую нефть давали только в 1999 году, напоминает Argus Media.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отметил, что цены на нефть продолжат колебаться у этих отметок до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы спроса и предложения.

«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть. Если в начале года предполагалось, что спрос вырастет более чем на миллион баррелей в сутки за год и превысит 101 млн баррелей в сутки к концу года, то сейчас понятно, что достичь этого показателя нереально - по крайней мере, в 2020 году. Второй вопрос, который необходимо решить, — это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим — насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения», - отметил он.

Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года

Эксперт не исключил, что после нормализации обстановки на рынке углеводородов цен могут резко пойти вверх.

«Скачкообразный рост цен на нефть, который растянется на два-три месяца, возможен. В 2018 году мы наблюдали, как нефть с $60 быстро поднялась до $80. А потом несколько месяцев ползла до $85. Но сейчас он, опять же, может быть связан с восстановлением спроса до показателей в 100 млн баррелей в сутки, и с нормализацией предложения, то есть нормализацией взаимоотношений в рамках ОПЕК+ и США, которые обладают крупнейшей в мире на данный момент нефтедобывающей отраслью и при этом стоят на пороге масштабного кризиса этой отрасли с последующим сокращением добычи и многочисленными разорениями участников рынка», - объяснил эксперт.

Собеседник НСН уверен, что высокие цены на нефть сейчас — это необходимость, поскольку в большинстве регионов мира производство нефти обходится дорого.

«В среднем по миру производство нефти стоит очень дорого: в некоторых регионах для извлечения одного барреля надо потратить порядка $35. Может ли при этом баррель стоить на рынке $25? Если спрос упадёт в два раза и будет держаться на низких показателях долго, то так может быть. Но это будет означать уход с рынка ряда достаточно крупных игроков масштаба, например, компании BP. Но если ситуация будет развиваться так, как предполагается в данный момент: эпидемия пройдёт, спрос будет восстанавливаться и вернётся к обычным показателям, то тенденции к росту, которая наблюдалась довольно долго, то дешёвые углеводороды не сможет обеспечить даже текущие затраты на производство во многих регионах мира. А как добывать нефть и газ, как вкладывать деньги в грядущие проекты? Инвестиции должны составлять сотни миллиардов долларов. При цене на нефть в $25 никто эти миллиарды инвестировать не будет, за редким исключением. И это в будущем скажется на объёмах предложения, когда в будущем спрос восстановится до нормальных уровней», - добавил Фролов.

В понедельник состояние мирового рынка нефти обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Главы государств договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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