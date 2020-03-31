Аналитик рассказал, когда нефть может резко подорожать

Стоимость барреля североморской нефтяной смеси Brent в понедельник, 30 марта, опустилась до минимума за последние 18 лет — ниже $22, и во вторник продолжает оставаться в диапазоне $22-23. По прогнозам аналитиков «Финама», в краткосрочной перспективе котировки могут уйти и ниже $20 за баррель.

Российская нефть Urals стоила ещё дешевле: 27 марта цена снизилась до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF. Меньше за российскую нефть давали только в 1999 году, напоминает Argus Media.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отметил, что цены на нефть продолжат колебаться у этих отметок до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы спроса и предложения.

«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть. Если в начале года предполагалось, что спрос вырастет более чем на миллион баррелей в сутки за год и превысит 101 млн баррелей в сутки к концу года, то сейчас понятно, что достичь этого показателя нереально - по крайней мере, в 2020 году. Второй вопрос, который необходимо решить, — это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим — насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения», - отметил он.