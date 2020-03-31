Аналитик рассказал, когда нефть может резко подорожать
Нынешние цены на нефть не могут покрыть расход производителей и пойдут вверх, когда нормализуются спрос и предложение, заявил в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики.
Стоимость барреля североморской нефтяной смеси Brent в понедельник, 30 марта, опустилась до минимума за последние 18 лет — ниже $22, и во вторник продолжает оставаться в диапазоне $22-23. По прогнозам аналитиков «Финама», в краткосрочной перспективе котировки могут уйти и ниже $20 за баррель.
Российская нефть Urals стоила ещё дешевле: 27 марта цена снизилась до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF. Меньше за российскую нефть давали только в 1999 году, напоминает Argus Media.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отметил, что цены на нефть продолжат колебаться у этих отметок до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы спроса и предложения.
«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть. Если в начале года предполагалось, что спрос вырастет более чем на миллион баррелей в сутки за год и превысит 101 млн баррелей в сутки к концу года, то сейчас понятно, что достичь этого показателя нереально - по крайней мере, в 2020 году. Второй вопрос, который необходимо решить, — это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим — насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения», - отметил он.
Эксперт не исключил, что после нормализации обстановки на рынке углеводородов цен могут резко пойти вверх.
«Скачкообразный рост цен на нефть, который растянется на два-три месяца, возможен. В 2018 году мы наблюдали, как нефть с $60 быстро поднялась до $80. А потом несколько месяцев ползла до $85. Но сейчас он, опять же, может быть связан с восстановлением спроса до показателей в 100 млн баррелей в сутки, и с нормализацией предложения, то есть нормализацией взаимоотношений в рамках ОПЕК+ и США, которые обладают крупнейшей в мире на данный момент нефтедобывающей отраслью и при этом стоят на пороге масштабного кризиса этой отрасли с последующим сокращением добычи и многочисленными разорениями участников рынка», - объяснил эксперт.
Собеседник НСН уверен, что высокие цены на нефть сейчас — это необходимость, поскольку в большинстве регионов мира производство нефти обходится дорого.
«В среднем по миру производство нефти стоит очень дорого: в некоторых регионах для извлечения одного барреля надо потратить порядка $35. Может ли при этом баррель стоить на рынке $25? Если спрос упадёт в два раза и будет держаться на низких показателях долго, то так может быть. Но это будет означать уход с рынка ряда достаточно крупных игроков масштаба, например, компании BP. Но если ситуация будет развиваться так, как предполагается в данный момент: эпидемия пройдёт, спрос будет восстанавливаться и вернётся к обычным показателям, то тенденции к росту, которая наблюдалась довольно долго, то дешёвые углеводороды не сможет обеспечить даже текущие затраты на производство во многих регионах мира. А как добывать нефть и газ, как вкладывать деньги в грядущие проекты? Инвестиции должны составлять сотни миллиардов долларов. При цене на нефть в $25 никто эти миллиарды инвестировать не будет, за редким исключением. И это в будущем скажется на объёмах предложения, когда в будущем спрос восстановится до нормальных уровней», - добавил Фролов.
В понедельник состояние мирового рынка нефти обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Главы государств договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики.
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