Путин призвал сократить добычу нефти в мире

Президент России Владимир Путин выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 апреля.

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В ходе совещания, посвященного ситуации на глобальных энергетических рынках, Путин напомнил, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на нефть.

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов», - отметил глава государства.

В этой связи Путин предложил ведущим производителям нефти объединить усилия и стабилизировать цены на сырье. Президент добавил, что Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ и США.

Также Путин добавил, что Россия находится в контакте с США и Саудовской Аравией, всех участников рынка, по его словам, беспокоит сложившаяся ситуация.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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