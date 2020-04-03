Путин призвал сократить добычу нефти в мире
Президент России Владимир Путин выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 апреля.
В ходе совещания, посвященного ситуации на глобальных энергетических рынках, Путин напомнил, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на нефть.
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов», - отметил глава государства.
В этой связи Путин предложил ведущим производителям нефти объединить усилия и стабилизировать цены на сырье. Президент добавил, что Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ и США.
Также Путин добавил, что Россия находится в контакте с США и Саудовской Аравией, всех участников рынка, по его словам, беспокоит сложившаяся ситуация.
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