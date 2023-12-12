Пентагон: США укрепляют свою безопасность, противодействуя России
Американские власти укрепляют собственную безопасность, противодействуя России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, «Украина играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». При этом глава Пентагона указал, что Россия становится «все более агрессивной». Остин пообещал, что Вашингтон будут оказывать Украине военную помощь, ориентированную, в том числе на долгосрочную перспективу.
Ранее в Пентагоне заявили, что американские власти полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: США укрепляют свою безопасность, противодействуя России
- Европейские чиновники направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Киеву
- Двое раненых военных РФ и Украины больше недели помогали друг другу выжить
- Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину
- Пентагон: США полны решимости помочь Киеву добиться успеха на поле боя
- Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа
- Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс
- «Дочки» Siemens и Volkswagen запросили компенсации за инвестиции в РФ
- Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости»
- Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru