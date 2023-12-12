Пентагон: США укрепляют свою безопасность, противодействуя России

По его словам, «Украина играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». При этом глава Пентагона указал, что Россия становится «все более агрессивной». Остин пообещал, что Вашингтон будут оказывать Украине военную помощь, ориентированную, в том числе на долгосрочную перспективу.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские власти полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

