Краткосрочные вклады набирают популярность из-за роста ставок
Выбор оптимального способа инвестирования зависит от личных целей и готовности клиента к риску. Об этом заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов в комментарии «Известиям».
Специалист отметил, что универсального решения не существует — ключевыми факторами являются срок вложения, сумма и индивидуальные предпочтения инвестора.
По словам эксперта, банковские депозиты остаются востребованным инструментом благодаря их надежности и простоте. Однако их доходность может не покрывать инфляцию, а досрочное изъятие средств часто приводит к потере процентов.
Краткосрочные вклады, по словам Шатова, обеспечивают гибкость: они позволяют оперативно реагировать на изменения ставок и минимизируют потери при досрочном закрытии. Это делает их удобным вариантом для тех, кому важен быстрый доступ к деньгам. Долгосрочные депозиты, напротив, предлагают повышенные ставки и стабильную прибыль, что делает их подходящими для долгосрочного планирования. Они также позволяют зафиксировать доходность в условиях потенциального снижения ставок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru