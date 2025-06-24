Краткосрочные вклады набирают популярность из-за роста ставок

Выбор оптимального способа инвестирования зависит от личных целей и готовности клиента к риску. Об этом заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов в комментарии «Известиям».

Специалист отметил, что универсального решения не существует — ключевыми факторами являются срок вложения, сумма и индивидуальные предпочтения инвестора.