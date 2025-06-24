Минздрав обсудил усиление борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России

На IV Всероссийском экспертном форуме по сердечно-сосудистым заболеваниям представители Минздрава, медицинского сообщества и пациентских организаций обсудили пути повышения эффективности федерального проекта по борьбе с болезнями системы кровообращения и продлению жизни россиян, сообщает газета «Известия».

Участники отметили, что проект уже показывает результаты: за последние два года удалось удерживать исторически низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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В 2024 году в перечень жизненно необходимых препаратов включили лекарства для лечения нарушений липидного обмена, а в 2025 году в госпрограмму добавили финансирование школ пациентов с хроническими сердечными болезнями — обе инициативы предложены Всероссийским союзом пациентов.

Тем не менее эксперты считают, что необходимо идти дальше. В центре внимания — совершенствование льготного лекарственного обеспечения для людей с высоким сердечно-сосудистым риском, включая пациентов с нарушениями липидного обмена, артериальной гипертонией, хронической сердечной недостаточностью и болезнью почек. Несмотря на то, что гипертония распространена среди 40% взрослого населения и признана социально значимым заболеванием, федеральной программы бесплатного лекарственного обеспечения по ней пока нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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