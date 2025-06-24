Минздрав обсудил усиление борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России

На IV Всероссийском экспертном форуме по сердечно-сосудистым заболеваниям представители Минздрава, медицинского сообщества и пациентских организаций обсудили пути повышения эффективности федерального проекта по борьбе с болезнями системы кровообращения и продлению жизни россиян, сообщает газета «Известия».

Участники отметили, что проект уже показывает результаты: за последние два года удалось удерживать исторически низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.