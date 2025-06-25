Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении к нации о демонтаже ядерного проекта Ирана.
Он и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. «У Ирана не будет ядерного оружия», — указал премьер-министр. По его словам, за несколько часов до режима прекращения огня Израиль нанес самый сокрушительный удар по иранскому правящему режиму за всю его историю.
В результате были ликвидировано сотни человек.
Иран сможет найти дополнительное финансирование, чтобы продолжить разработку ядерного оружия, поскольку этот вопрос очень важен для страны. Об этом в беседе с НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленского поставили подальше от Трампа для фотографирования на саммите НАТО
- Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским
- Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта
- Сальдо: ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область
- Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО с развязанными шнурками и в кепке USA
- Минздрав обсудил усиление борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России
- Краткосрочные вклады набирают популярность из-за роста ставок
- В России обсуждают рост платы за воду без счетчиков
- Криминалист допустил заражение ВИЧ через шприцы на фестивале во Франции
- Шеф Torro Grill назвал маринад признаком плохого мяса для шашлыка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru