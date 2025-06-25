Нетаньяху заявил о демонтаже иранского ядерного проекта

Он и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. «У Ирана не будет ядерного оружия», — указал премьер-министр. По его словам, за несколько часов до режима прекращения огня Израиль нанес самый сокрушительный удар по иранскому правящему режиму за всю его историю.

В результате были ликвидировано сотни человек.

Иран сможет найти дополнительное финансирование, чтобы продолжить разработку ядерного оружия, поскольку этот вопрос очень важен для страны. Об этом в беседе с НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

