Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил в видеообращении венгерский премьер Виктор Орбан.

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По его словам, это «главный признак того, что предыдущая глава завершилась». Также глава правительства указал, что «не рад видеть» Зеленского на саммите Евросоюза, который пройдет 26-27 июня.

Ранее стало известно, что президент Украины вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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