Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил в видеообращении венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам, это «главный признак того, что предыдущая глава завершилась». Также глава правительства указал, что «не рад видеть» Зеленского на саммите Евросоюза, который пройдет 26-27 июня.
Ранее стало известно, что президент Украины вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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