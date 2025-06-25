Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским

По его словам, это «главный признак того, что предыдущая глава завершилась». Также глава правительства указал, что «не рад видеть» Зеленского на саммите Евросоюза, который пройдет 26-27 июня.

Ранее стало известно, что президент Украины вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

