Зеленского поставили подальше от Трампа для фотографирования на саммите НАТО

Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от лидера США Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге, следует из трансляции мероприятия телеканала CSPAN.

Что Зеленский сможет предложить Трампу на саммите НАТО

Американский президент стоит почти в центре в первом ряду, украинский — находится правее и во втором ряду.

Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НАТОСШАМеланья ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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