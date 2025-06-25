Зеленского поставили подальше от Трампа для фотографирования на саммите НАТО
Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от лидера США Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге, следует из трансляции мероприятия телеканала CSPAN.
Американский президент стоит почти в центре в первом ряду, украинский — находится правее и во втором ряду.
Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru