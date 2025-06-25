Сальдо: ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область
25 июня 202500:01
Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на Херсонскую область, сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, применяются ударные беспилотники самолетного типа. Несколько дронов удалось сбить.
Ранее Сальдо сообщил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru