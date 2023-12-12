Пентагон: США полны решимости помочь Киеву добиться успеха на поле боя
Американские власти полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время совместного выступления с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам шефа Пентагона, Вашингтон планируют «сформировать вооруженные силы, которые смогут сдерживать РФ в предстоящие годы». Это будет сделано с союзниками и партнерами США. Как отметил Остин, помощь американской стороны в отношении Киева «остается непоколебимой».
Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru