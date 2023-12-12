Пентагон: США полны решимости помочь Киеву добиться успеха на поле боя

По словам шефа Пентагона, Вашингтон планируют «сформировать вооруженные силы, которые смогут сдерживать РФ в предстоящие годы». Это будет сделано с союзниками и партнерами США. Как отметил Остин, помощь американской стороны в отношении Киева «остается непоколебимой».

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

