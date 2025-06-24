Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО с развязанными шнурками и в кепке USA

У трапа его ожидал бронированный лимузин The Beast, который доставил Трампа в резиденцию королевской семьи Нидерландов Хейс-тен-Бос на окраине Гааги, где состоялся ужин с мировыми лидерами в рамках саммита НАТО. Мероприятие проходит 24-25 июня в здании конгрессов Гааги.

Это не первый случай, когда президент сталкивается с неловкостями на трапе самолета: в 2018 году во время первого срока на подошве его ботинка была замечена туалетная бумага, передает «Радиоточка НСН».

