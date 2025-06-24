Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО с развязанными шнурками и в кепке USA
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах вечером 24 июня, сообщили представители телерадиокомпании NOS, которая вела прямую трансляцию его прибытия.
Американский лидер вышел из самолета в белой кепке с надписью USA и обуви с развязанными шнурками.
У трапа его ожидал бронированный лимузин The Beast, который доставил Трампа в резиденцию королевской семьи Нидерландов Хейс-тен-Бос на окраине Гааги, где состоялся ужин с мировыми лидерами в рамках саммита НАТО. Мероприятие проходит 24-25 июня в здании конгрессов Гааги.
Это не первый случай, когда президент сталкивается с неловкостями на трапе самолета: в 2018 году во время первого срока на подошве его ботинка была замечена туалетная бумага, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru