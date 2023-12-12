Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс

Украинский лидер Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, жестко раскритиковал американский Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

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Также глава государства начал выпрашивать у Вашингтона оружие. «Власти России видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы», — указал Зеленский.

Президент хочет получить от США системы Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители.

Ранее в Конгрессе призвали власти США склонить Зеленского к мирным переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеСШАУкраинаВладимир Зеленский

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