МИД Турции поздравил Баку с «победой на фронте и за столом переговоров»

Накануне лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных с территории непризнанной республики.

Ранее сегодня RTсообщило, что восьмой по счёту Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах.

