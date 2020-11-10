МИД Турции поздравил Баку с «победой на фронте и за столом переговоров»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой в карабахском конфликте.

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Капитуляция вместо разгрома? Россия «примирила» Армению и Азербайджан

Накануне лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных с территории непризнанной республики.

Ранее сегодня RTсообщило, что восьмой по счёту Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурция
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