МИД Турции поздравил Баку с «победой на фронте и за столом переговоров»
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой в карабахском конфликте.
«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.
Накануне лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных с территории непризнанной республики.
Ранее сегодня RTсообщило, что восьмой по счёту Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах.
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