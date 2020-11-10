Президент Армении узнал о мирном соглашении по Карабаху из СМИ

Политик подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта — дело государственной важности и добавил, что намерен немедленно инициировать политические консультации.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль России и её лидера Владимира Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, передает RT.

Во вторник утром российские миротворцы отправились в Карабах, сообщает РИА ФАН. В Степанакерте будет развернуто командование миротворческим процессом. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.

