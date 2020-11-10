Президент Армении узнал о мирном соглашении по Карабаху из СМИ
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о мирном соглашении по Карабаху из СМИ.
Соглашение о прекращении войны накануне подписали лидер России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
«Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах»,— говорится в заявлении Саркисяна.
Политик подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта — дело государственной важности и добавил, что намерен немедленно инициировать политические консультации.
Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль России и её лидера Владимира Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, передает RT.
Во вторник утром российские миротворцы отправились в Карабах, сообщает РИА ФАН. В Степанакерте будет развернуто командование миротворческим процессом. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.
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