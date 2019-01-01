Отставку Зеленского из-за петиции назвали невозможной

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, которую с момента размещения 22 мая уже подписали более 60 тысяч человек.

Зеленский заявил, что не видит оснований для сложения полномочий. Он пояснил, что в конституции Украины прописаны основания для такого шага, а именно: отставка, невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — сказал Зеленский.

В этой связи украинский лидер предложил авторам петиции обратиться к Верховной раде с требованием скорейшего голосования за законопроект об импичменте, внесённый им на рассмотрение.

Добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, председатель отметил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко.