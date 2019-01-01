Отставку Зеленского из-за петиции назвали невозможной
Украинский политолог рассказал НСН, почему петиция за отставку нового президента не стоит принимать всерьез.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, которую с момента размещения 22 мая уже подписали более 60 тысяч человек.
Зеленский заявил, что не видит оснований для сложения полномочий. Он пояснил, что в конституции Украины прописаны основания для такого шага, а именно: отставка, невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья, импичмент и смерть.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — сказал Зеленский.
В этой связи украинский лидер предложил авторам петиции обратиться к Верховной раде с требованием скорейшего голосования за законопроект об импичменте, внесённый им на рассмотрение.
Добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, председатель отметил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко.
«Я думаю, от петиции не зависит, покинет ли он свой пост досрочно. Если она наберёт нужно число голосов, он может её рассмотреть. Но у нас прецедентов не было, чтобы петиция с жалобой на само лицо имела какое-то значение. Была бы петиция, адресованная Верховной раде, тоже было бы сложно — потому что нет закона об импичменте. Скорее всего, это просто идёт подготовка к избирательной кампании в Верховную раду. У нас петицию может написать любой. Но у нас ни в Конституции, ни в законах не определена роль петиции в осуществлении кадровой политики», — рассказал украинский политолог.
Отметим, что в четверг, 6 июня Верховная рада Украины приняла закон о создании временных комиссий, которые будут уполномочены проводить расследования в отношении президента в случае его несоответствия с занимаемой должностью. Согласно принятому закону в случае утраты доверия к президенту страны создается комиссия, в состав которой могут входить депутаты и сотрудники следственных органов и управлений.
После подписания представления депутатами и оглашения его президенту начинается сама процедура расследования, которая не может длиться более трех месяцев. Результатом расследования станет список обвинений и рекомендаций, на основании которых может быть принято решение об импичменте.
Ранее Верховная рада Украины отказалась утвердить отставку министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и главы МИДа Павла Климкина. За одобрением их отставок в парламент страны обратился сам Зеленский.
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