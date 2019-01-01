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Отставку Зеленского из-за петиции назвали невозможной

7 июня08:20
Алена Якушова

Украинский политолог рассказал НСН, почему петиция за отставку нового президента не стоит принимать всерьез.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, которую с момента размещения 22 мая уже подписали более 60 тысяч человек.

Зеленский заявил, что не видит оснований для сложения полномочий. Он пояснил, что в конституции Украины прописаны основания для такого шага, а именно: отставка, невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — сказал Зеленский.

В этой связи украинский лидер предложил авторам петиции обратиться к Верховной раде с требованием скорейшего голосования за законопроект об импичменте, внесённый им на рассмотрение.

Добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, председатель отметил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко.

Политолог: Петицией Зеленского в отставку не отправить

«Я думаю, от петиции не зависит, покинет ли он свой пост досрочно. Если она наберёт нужно число голосов, он может её рассмотреть. Но у нас прецедентов не было, чтобы петиция с жалобой на само лицо имела какое-то значение. Была бы петиция, адресованная Верховной раде, тоже было бы сложно — потому что нет закона об импичменте. Скорее всего, это просто идёт подготовка к избирательной кампании в Верховную раду. У нас петицию может написать любой. Но у нас ни в Конституции, ни в законах не определена роль петиции в осуществлении кадровой политики», — рассказал украинский политолог.

Отметим, что в четверг, 6 июня Верховная рада Украины приняла закон о создании временных комиссий, которые будут уполномочены проводить расследования в отношении президента в случае его несоответствия с занимаемой должностью. Согласно принятому закону в случае утраты доверия к президенту страны создается комиссия, в состав которой могут входить депутаты и сотрудники следственных органов и управлений.

После подписания представления депутатами и оглашения его президенту начинается сама процедура расследования, которая не может длиться более трех месяцев. Результатом расследования станет список обвинений и рекомендаций, на основании которых может быть принято решение об импичменте.

Ранее Верховная рада Украины отказалась утвердить отставку министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и главы МИДа Павла Климкина. За одобрением их отставок в парламент страны обратился сам Зеленский.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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