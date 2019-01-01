Леонид Кравчук обвинил Порошенко в противостоянии Рады с Зеленским

«Порошенко ничего не изменил. Все, что было у Януковича, осталось и у него. Изменились только лозунги, которые не выполнялись. Законы – не выполнялись. Окружение президента Порошенко было коррупционно-бизнесовое. Там находились люди, близкие к телу президента. Это осужденная мировой и демократической практикой схема, которую проводил в жизнь президент Петро Порошенко. Майдан прошел, а ничего не изменилось. Как была коррупция, так и осталась. Формы поменялись. Они говорили одно, а делали совершенно другое. Обдурили народ, вот и все! На место Януковича пришли те же Януковичи!» - посетовал собеседник НСН.

В сохранении коррупционных традиций Януковича Порошенко, уверен Кравчук, помогал тот парламент, с которым сейчас конфликтует Зеленский.

«Порошенко не сам это делал. У него было две фракции – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» и примкнувшие к ним. И он проводил все эти дела через парламент. Ему добавляли неконституционные полномочия. Он это делал руками Верховного совета. У нас по Конституции парламентско-президентская система, Верховный совет – это основное звено. А у него он стал карманным звеном, потому что эти фракции делали все, что скажет Петр Алексеевич. Поэтому очень сложная ситуация у Зеленского. Ему надо время. Но главное – провести парламентские выборы 21 июля. Парламент не выполнял своих функций в парламентско-президентском государстве», - заявил экс-президент Украины.

Есть у него и претензии к Основному закону страны. «Конституцию тоже надо уточнять, надо менять, потому что в ней очень много есть и президентского и парламентского, такого, что не поймешь - или то, или другое. Надо расставить все точки над "и"», - заключил Леонид Кравчук.

Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН объяснил противостояние Зеленского и Верховной рады хамским поведением нового президента.

