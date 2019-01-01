Леонид Кравчук обвинил Порошенко в противостоянии Рады с Зеленским
Первый президент независимой Украины в эфире НСН рассказал, в чем причина конфликта нового президента и старого парламента.
Верховная рада Украины отказалась сегодня утвердить отставку уволенных президентом Украины Владимиром Зеленским министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и главы МИДа Павла Климкина. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, в чем причина конфликта нового президента и старого парламента.
«Идет такая возня, потому что Порошенко создал в Украине коррупционную систему управления страной. В этой системе все расписано, кому что давать или забирать. Поэтому с такой системой, к которой люди привыкли – а это тысячи и тысячи людей, – нет желания легко расставаться. И они будут мешать Зеленскому проводить кадровую и любую другую политику. Зеленский должен быть очень аккуратным. Они будут следить за каждым его шагом», - предупредил политик.
По его мнению, предыдущий президент Украины, пришедший к власти в результате Евромайдана 2013-2014 годов, действовал так же как свергнутый майданом Виктор Янукович.
«Порошенко ничего не изменил. Все, что было у Януковича, осталось и у него. Изменились только лозунги, которые не выполнялись. Законы – не выполнялись. Окружение президента Порошенко было коррупционно-бизнесовое. Там находились люди, близкие к телу президента. Это осужденная мировой и демократической практикой схема, которую проводил в жизнь президент Петро Порошенко. Майдан прошел, а ничего не изменилось. Как была коррупция, так и осталась. Формы поменялись. Они говорили одно, а делали совершенно другое. Обдурили народ, вот и все! На место Януковича пришли те же Януковичи!» - посетовал собеседник НСН.
В сохранении коррупционных традиций Януковича Порошенко, уверен Кравчук, помогал тот парламент, с которым сейчас конфликтует Зеленский.
«Порошенко не сам это делал. У него было две фракции – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» и примкнувшие к ним. И он проводил все эти дела через парламент. Ему добавляли неконституционные полномочия. Он это делал руками Верховного совета. У нас по Конституции парламентско-президентская система, Верховный совет – это основное звено. А у него он стал карманным звеном, потому что эти фракции делали все, что скажет Петр Алексеевич. Поэтому очень сложная ситуация у Зеленского. Ему надо время. Но главное – провести парламентские выборы 21 июля. Парламент не выполнял своих функций в парламентско-президентском государстве», - заявил экс-президент Украины.
Есть у него и претензии к Основному закону страны. «Конституцию тоже надо уточнять, надо менять, потому что в ней очень много есть и президентского и парламентского, такого, что не поймешь - или то, или другое. Надо расставить все точки над "и"», - заключил Леонид Кравчук.
Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН объяснил противостояние Зеленского и Верховной рады хамским поведением нового президента.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Более 200 человек простились со спецназовцем Белянкиным
- Москолькова посетила раненного в Косове дипломата
- Вожатая лагеря на Урале ответит за смерть ребёнка
- Путин назначил врио главы Астраханской области из своего резерва
- В Московском зоопарке рассказали о самочувствии панд из Китая