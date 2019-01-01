Рада приняла закон об импичменте президенту

Украинская Рада приняла закон о создании временных комиссий, которые будут уполномочены проводить расследования в отношении президента в случае его несоответствия с занимаемой должностью. Закон был принят в четверг, 6 июня, на очередном заседании украинского парламента.

За принятие закона выступили 279 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь этот закон должен будет подписать президент, и только после этого он будет опубликован в прессе и вступит в силу, сообщает ТАСС.

Согласно принятому закону в случае утраты доверия к президенту страны создается комиссия, в состав которой могут входить депутаты и сотрудники следственных органов и управлений. После подписания представления депутатами и оглашения его президенту начинается сама процедура расследования, которая не может длиться более трех месяцев. Результатом расследования станет список обвинений и рекомендаций, на основании которых может быть принято решение об импичменте.

Ранее сообщалось, что инициатором подобного закона стал ныне действующий президент. После того, как парламентарии отказались его рассматривать, Зеленский назвал депутатов Рады бунтарями и бездельниками.



