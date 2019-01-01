Политолог: Петицией Зеленского в отставку не отправить

Ратуют за отставку Зеленского его изначальные противники, заявил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко, так как не в духе поведения украинского народа, так быстро менять точку зрения.

«Я не думаю, что так быстро может возникнуть недовольство среди избирателей. Это могут быть те, кто голосовал за Порошенко. За такой короткий срок невозможно из сторонника перейти в противники. Тем более, не было явных шагов, которые бы разочаровали часть электората. Даже если б были, украинцы такой народ, что семь раз подождёт, а потом уже что-то сделает. Поэтому я думаю, что это не его сторонники. Слишком мало времени прошло, чтобы сразу говорить — уходи», — заметил политолог.

Тем более, добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, добавил Жовниренко. История страны, во всяком случае, по его словам, таких примеров не знает.

«Я думаю, от петиции не зависит, покинет ли он свой пост досрочно. Если она наберёт нужно число голосов, он может её рассмотреть. Но у нас прецедентов не было, чтобы петиция с жалобой на само лицо имела какое-то значение. Была бы петиция, адресованная Верховной раде, тоже было бы сложно — потому что нет закона об импичменте. Скорее всего, это просто идёт подготовка к избирательной кампании в Верховную раду. У нас петицию может написать любой. Но у нас ни в Конституции, ни в законах не определена роль петиции в осуществлении кадровой политики», — рассказал украинский политолог.