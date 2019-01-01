Политолог: Петицией Зеленского в отставку не отправить
Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) в эфире НСН сравнил Зеленского с хитрым водителем автобуса.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом к новому лидеру страны досрочно сложить полномочия. За сутки обращение граждан набрало необходимое количество подписей – 25000 – и теперь ожидает своего рассмотрения. Напомним, что с момента вступления Зеленского в должность прошло три дня.
Авторы петиции утверждают, что голосование за Зеленского в ходе выборов президента было всего лишь выражением протеста против Петра Порошенко, и реальной поддержки избирателей в 73% голосов он на самом деле не имеет.
«И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти», — говорится в тексте петиции.
Ратуют за отставку Зеленского его изначальные противники, заявил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко, так как не в духе поведения украинского народа, так быстро менять точку зрения.
«Я не думаю, что так быстро может возникнуть недовольство среди избирателей. Это могут быть те, кто голосовал за Порошенко. За такой короткий срок невозможно из сторонника перейти в противники. Тем более, не было явных шагов, которые бы разочаровали часть электората. Даже если б были, украинцы такой народ, что семь раз подождёт, а потом уже что-то сделает. Поэтому я думаю, что это не его сторонники. Слишком мало времени прошло, чтобы сразу говорить — уходи», — заметил политолог.
Тем более, добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, добавил Жовниренко. История страны, во всяком случае, по его словам, таких примеров не знает.
«Я думаю, от петиции не зависит, покинет ли он свой пост досрочно. Если она наберёт нужно число голосов, он может её рассмотреть. Но у нас прецедентов не было, чтобы петиция с жалобой на само лицо имела какое-то значение. Была бы петиция, адресованная Верховной раде, тоже было бы сложно — потому что нет закона об импичменте. Скорее всего, это просто идёт подготовка к избирательной кампании в Верховную раду. У нас петицию может написать любой. Но у нас ни в Конституции, ни в законах не определена роль петиции в осуществлении кадровой политики», — рассказал украинский политолог.
Реакция президента на обращение граждан, по его словам, будет зависеть от степени освещения новости в украинской прессе. Если история вызовет резонанс, Зеленский отреагирует на неё в рамках закона. Но дело в том, что в стране по-прежнему нет механизма лишения главы государства полномочий. И это, как отметил эксперт, тоже отчасти на совести Зеленского.
«Призывы у нас не работают. У нас работает либо закон, либо голос народа, то, что называется Майдан. Проект закона про импичмент с процедурой, последовательностью процесса и сроками есть, и Зеленский, кстати, обещал этот закон одним из первых подать в Верховную раду. Но почему-то упоминания именно этого законопроекта в его инаугурационной речи не было», — заметил Жовниренко.
Что касается шансов Зеленского усидеть в своём кресле до конца срока полномочий, эксперт отметил — всё в его руках. Потеря части сторонников неизбежна, так как он изначально консолидировал людей с очень разными взглядами. И здесь новому лидеру страны будет важно не разочаровать всех их разом.
«Всё в его руках. Сейчас же очень много вопросов к Зеленскому. 73%, которые за него проголосовали, это же очень разные люди. Зеленский, как водитель автобуса, собирал тех, кто был не доволен предыдущим водителем. И когда его спрашивали, куда едешь, он говорил: “А куда вам надо?”. Одному – во Львов, другому – в Харьков, третьему – в Одессу, в Мариуполь. Всех упаковал в автобус, а в понедельник, после инаугурации, началось движение. И понятно, что по всему маршруту он не проедет, это не возможно. Естественно, что недовольство какой-то части этих пассажиров будет. Всё зависит от того, как он будет реагировать, выполнять обещания, которые давал. Насколько его действия будут удовлетворять ожиданиям электората, который за него голосовал», — заключил политолог.
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