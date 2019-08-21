Открыть глаза Европе. Что убедило Трампа позвать Россию в G7?

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского лидера Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Об этом сообщила в соцсетях журналистка CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на источники в администрации президента. По её словам, об этом лидеры стран договорились в ходе телефонного разговора.

Отметим, что тема возвращения России в формат «Большой семёрки» звучала накануне во время совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Владимир Путин не исключил такого развития событий, отметив, что «То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».

Прозрением европейцев назвал потепление отношений России и Запада, проявившееся в ходе переговоров Путина с Макроном, в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине, абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной. Потому что действуют санкции в обоих направлениях, которые приносят ущерб экономикам всех стран Европы, включая Францию. И я думаю, что всем понятно, и Макрону давно, что без России ни один глобальный вопрос в мире решить не возможно. Макрон имеет определённое преимущество перед коллегами, и я думаю, что он будет высказывать свою позицию на саммите 24-ого», — заявил сенатор.

Что же до Трампа, после поражения демократов, так долго пытавшихся доказать наличие «русского следа» в победе 45-го президента, ему проще вести внешнюю политику, в том числе, в диалоге с Россией, заметил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.