Открыть глаза Европе. Что убедило Трампа позвать Россию в G7?
Эксперты в эфире НСН оценили геополитическую обстановку в мире, приоткрывшую России дверь в «Большую семёрку».
Президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского лидера Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Об этом сообщила в соцсетях журналистка CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на источники в администрации президента. По её словам, об этом лидеры стран договорились в ходе телефонного разговора.
Отметим, что тема возвращения России в формат «Большой семёрки» звучала накануне во время совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Владимир Путин не исключил такого развития событий, отметив, что «То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».
Прозрением европейцев назвал потепление отношений России и Запада, проявившееся в ходе переговоров Путина с Макроном, в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине, абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной. Потому что действуют санкции в обоих направлениях, которые приносят ущерб экономикам всех стран Европы, включая Францию. И я думаю, что всем понятно, и Макрону давно, что без России ни один глобальный вопрос в мире решить не возможно. Макрон имеет определённое преимущество перед коллегами, и я думаю, что он будет высказывать свою позицию на саммите 24-ого», — заявил сенатор.
Что же до Трампа, после поражения демократов, так долго пытавшихся доказать наличие «русского следа» в победе 45-го президента, ему проще вести внешнюю политику, в том числе, в диалоге с Россией, заметил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Из-за провального выступления Мюллера в Конгрессе Трамп считает, что у него теперь еще больше амуниции, он уверен, что выиграет выборы в следующем году. Все фишки, которые поставили демократы на Мюллера, оказались проигрышными. Даже такая газета как The New York Times, которая ненавидит Трампа, последние несколько лет оскорбляла его, называя российским агентом, путинским лакеем, вдруг неожиданно опубликовала статью, в которой написала, что, может быть, Трамп прав, с Россией нужно начинать какие-то переговоры и наладить диалог? Иначе есть большой риск, что Россия и Китай превратятся не только в партнёров, но и в военно-политических союзников. Начинается, может быть, какое-то движение к пониманию. Так что в целом Трамп чувствует себя довольно уверенно, что называется, «на коне», и он может делать какие-то шаги во внешнеполитической области», — заявил американист.
Напомним, Россия была вынуждена покинуть формат G8, превратив его в G7, в 2014 году после событий на Украине. Ближайший саммит «Большой семёрки» пройдёт во Франции с 24 по 26 августа. Главной темой переговоров лидеров стран, по заявлению французских властей, станет борьба с неравенством.
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