На что поставил Трамп. Назван новый внешнеполитический курс США
Президент Американского университета в Москве в эфире НСН связал смягчение американской повестки с уверенностью американского лидера в предстоящей победе на выборах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает ажиотажа вокруг ситуации c пуском ракет КНДР, передает ТАСС. «Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран», — заявил Трамп.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в эфире НСН, что Трамп не будет придираться к северокорейскому лидеру, так как пообещал наладить с ним отношения. Более того, по словам эксперта, в действиях Ким Чен Ина действительно не было недопустимого.
«Речь идет не о личных симпатиях. Он поставил на эту карту свой серьезный политический капитал, что он способен решить эту северно-корейскую проблему без военных операций. Он, возможно, собирался это сделать сначала, но потом понял, что это приведет к катастрофе. К тому же это оказалось бы еще и в противоречии с его выборными обещаниями, в которых он утверждал, что не собирается начинать новые войны, более того, он намеревается выйти из всех войн, которые развязали его предшественники Буш и Обама. Он считает, что пока что ничего такого серьезного Ким Чен Ин не сделал, а это, действительно, это не что-то из ряда вон выходящее. Так что это просто продолжение его политической философии, если можно так сказать. Трамп считает, что рано или поздно добьется успехов в том направлении», - указал он.
Собеседник НСН отметил, что американский президент уверен в своей победе на предстоящих выборах. В связи с этим, по мнению Лозанского, Трамп может позволить себе пойти на сближение не только с Северной Кореей, но и с Россией.
«Из-за провального выступления Мюллера в Конгрессе Трамп считает, что у него теперь еще больше амуниции, он уверен, что выиграет выборы в следующем году. Все фишки, которые поставили демократы на Мюллера, оказались проигрышными. Даже такая газета как The New York Times, которая ненавидит Трампа, последние несколько лет оскорбляла его, называя российским агентом, путинским лакеем, вдруг неожиданно опубликовала статью, в которой написала, что, может быть, Трамп прав, с Россией нужно начинать какие-то переговоры и наладить диалог? Иначе есть большой риск, что Россия и Китай превратятся не только в партнеров, но и в военно-политических союзников. Начинается, может быть, какое-то движение к пониманию. Возможно, это чересчур оптимистические прогнозы, но понятно, что никакого импичмента не будет, и об этом говорят уже не только сторонники Трампа, но и его враги. Так что в целом он чувствует себя довольно уверенно, что называется, «на коне», и он может делать какие-то шаги во внешнеполитической области», - заявил американист.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет. Он напомнил, что через «пару недель» у США и КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне.
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