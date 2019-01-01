На что поставил Трамп. Назван новый внешнеполитический курс США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает ажиотажа вокруг ситуации c пуском ракет КНДР, передает ТАСС. «Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран», — заявил Трамп.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в эфире НСН, что Трамп не будет придираться к северокорейскому лидеру, так как пообещал наладить с ним отношения. Более того, по словам эксперта, в действиях Ким Чен Ина действительно не было недопустимого.

«Речь идет не о личных симпатиях. Он поставил на эту карту свой серьезный политический капитал, что он способен решить эту северно-корейскую проблему без военных операций. Он, возможно, собирался это сделать сначала, но потом понял, что это приведет к катастрофе. К тому же это оказалось бы еще и в противоречии с его выборными обещаниями, в которых он утверждал, что не собирается начинать новые войны, более того, он намеревается выйти из всех войн, которые развязали его предшественники Буш и Обама. Он считает, что пока что ничего такого серьезного Ким Чен Ин не сделал, а это, действительно, это не что-то из ряда вон выходящее. Так что это просто продолжение его политической философии, если можно так сказать. Трамп считает, что рано или поздно добьется успехов в том направлении», - указал он.