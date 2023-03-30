Отказавшегося участвовать в спецоперации военного приговорили к девяти годам колонии за дезертирство
Крымский гарнизонный военный суд приговорил российского военного, не пожелавшего участвовать в спецоперации, к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что осужденный проходил военную службу по контракту, однако в сентябре прошлого года самовольно оставил расположение воинской части в Севастополе. Он был задержан 25 января 2023 года сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе процесса осужденный признал свою вину. Он заявил, что не желал принимать участие в спецоперации.
Ранее Барнаульский гарнизонный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина, который пытался скрыться за границей, к 6,5 годам заключения.
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