На Алтае майору запаса дали 6,5 года колонии за дезертирство
Барнаульский гарнизонный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина, который пытался скрыться за границей, к 6,5 года заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.
Отмечается, что Жилина признали виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы.
«Суд ... назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением воинского звания», — указали в пресс-службе учреждения.
Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным суда, Жилин, опасаясь отправки в зону специальной военной операции, передал командованию ложные сведения о нетрудоспособности и попытался незаконно пересечь российскую границу. Однако майора запаса задержали.
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