На Алтае майору запаса дали 6,5 года колонии за дезертирство

Барнаульский гарнизонный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина, который пытался скрыться за границей, к 6,5 года заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.

В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Отмечается, что Жилина признали виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы.

«Суд ... назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением воинского звания», — указали в пресс-службе учреждения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным суда, Жилин, опасаясь отправки в зону специальной военной операции, передал командованию ложные сведения о нетрудоспособности и попытался незаконно пересечь российскую границу. Однако майора запаса задержали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ДезертирВоеннослужащиеСудАлтайский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры