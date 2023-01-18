В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Ранее стало известно, что в Воронежской и Липецкой областях начали розыск 31-летнего Дмитрия Перова, сбежавшего из части в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что дезертир вооружен автоматом и гранатами. Позже Перова обнаружили в Липецкой области, мужчина попытался оказать сопротивление при задержании, пишет «Свободная пресса».

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Правоохранители проводят доследственные мероприятия.

