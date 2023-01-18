В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Правоохранители ликвидировали в Липецкой области вооруженного военного, которого разыскивали за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира

Ранее стало известно, что в Воронежской и Липецкой областях начали розыск 31-летнего Дмитрия Перова, сбежавшего из части в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что дезертир вооружен автоматом и гранатами. Позже Перова обнаружили в Липецкой области, мужчина попытался оказать сопротивление при задержании, пишет «Свободная пресса».

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Правоохранители проводят доследственные мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДезертирВоеннослужащиеРегионы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры