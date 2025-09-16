Картофельный союз не увидел трагедии в резком росте импорта из Китая
Поставки продукции из КНР восполняют сезонный дефицит отечественного картофеля в регионах, заявил НСН Алексей Красильников.
Резкий рост импорта картофели из Китая не представляет угрозы отечественным производителям, заявил НСН в комментарии исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По данным Россельхознадзора, КНР по данным на 10 сентября увеличил поставки картофеля в Россию в 4,2 раза, лука - в 2,3 раза, капусты - почти в 1,7 раза. Красильников объяснил рост поставок картофеля сезонным и региональным факторами.
«Мы здесь не видим какой-то трагедии, что на нашем рынке присутствует китайский картофель. Роспотребнадзор подтверждает, что его качество не уступает отечественному. Китай за январь – август поставил 144 тысячи тонн. Он уступает лишь традиционно Египту. Если посмотреть в историю вопроса, максимум китайского импорта приходится на июнь - июль. Как правило, география поставок в основном обозначается регионами Дальнего Востока, Приморья, Сибирь и частично Урала. Дело в том, что Дальний Восток у нас, к сожалению, в том числе и из погодных факторов, это зона рискового картофелеводства. Соответственно, бывают сезоны, когда в этих регионах, прежде всего из-за погоды, имеется недобор местного урожая. В этом случае выручает импорт картофеля из Китая. При этом поставки из центральных областей России нерентабельны. В центральной части и юге в это время присутствует в большом объёме египетский картофель. В этом сезоне его импорт также вырос – почти в пять раз», - уточнил собеседник НСН.
Алексей Красильников также отметил, что Китай уже на протяжении десятилетий сохраняет мировое лидерство в производстве картофеля и существенно опережает Россию.
«Ежегодно там производится около 95-98 миллионов тонн, на втором месте Индия - порядка 50 миллионов тонн. У нас с учётом всех категорий это всего 18 миллионов тонн. Сейчас идёт массовая уборка отечественного картофеля и импортного на нашем рынке уже практически нет. Такая ситуация будет сохраняться до марта-апреля, когда импорт опять пойдёт из Египта. А Китай, опять же - май-июнь-июль», - заключил эксперт.
Картофель резко подорожал в России в 2024 году на фоне снижения урожая почти на 12%. Для стабилизации рынка правительство ввело квоты на беспошлинный ввоз 150 тысяч тонн картофеля до 31 июля 2025 года, затем объем был удвоен. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», производители также предложили сетям перейти на долгосрочные контракты с фиксированными ценами. В последнее время цены на картофель снижаются.
Как сообщает НСН, президент Белоруссии на днях также объявил о решении проблемы с нехваткой картофеля в республике. Ранее он утверждал, что дефицит возник из-за роста экспорта картофеля в Россию.
