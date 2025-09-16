Алексей Красильников также отметил, что Китай уже на протяжении десятилетий сохраняет мировое лидерство в производстве картофеля и существенно опережает Россию.

«Ежегодно там производится около 95-98 миллионов тонн, на втором месте Индия - порядка 50 миллионов тонн. У нас с учётом всех категорий это всего 18 миллионов тонн. Сейчас идёт массовая уборка отечественного картофеля и импортного на нашем рынке уже практически нет. Такая ситуация будет сохраняться до марта-апреля, когда импорт опять пойдёт из Египта. А Китай, опять же - май-июнь-июль», - заключил эксперт.

Картофель резко подорожал в России в 2024 году на фоне снижения урожая почти на 12%. Для стабилизации рынка правительство ввело квоты на беспошлинный ввоз 150 тысяч тонн картофеля до 31 июля 2025 года, затем объем был удвоен. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», производители также предложили сетям перейти на долгосрочные контракты с фиксированными ценами. В последнее время цены на картофель снижаются.

Как сообщает НСН, президент Белоруссии на днях также объявил о решении проблемы с нехваткой картофеля в республике. Ранее он утверждал, что дефицит возник из-за роста экспорта картофеля в Россию.

