«Дело же не в провинции, дело в мотивации и стимуле человека. Мотивация – это когда ты идешь, двигаешься к хорошему, потому что тебе хорошо. Стимул – это когда ты из плохого двигаешься к хорошему. Стимул – морковка сзади, мотивация – это морковка спереди. Считается на рынке, что люди из регионов имеют очень сильный стимул. Это не значит, что жители Москвы не могут иметь стимул. Надо брать людей со стимулом – люди, у которых есть брак, кредиты, обязательства, дети. Есть стереотип, что у людей из глубинки стимула больше, что им нужно надрываться», - пояснил он.

По словам специалиста, сегодня сотрудники по подбору персонала обращают на это внимание.

«Сотрудники по подбору персонала обращают на это внимание, выбирают тех кандидатов, у которых есть обязательства. Для них это рычаг давления, удержание работника. Когда у работника все хорошо, его нечем мотивировать. А когда все плохо, может сработать метод кнута. Семейные люди, например, более усидчивы, не будут увольняться резко», - добавил собеседник НСН.

