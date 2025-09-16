Москвичи или провинциалы: HR-эксперт раскрыл, кого чаще берут на работу
Гарри Мурадян заявил НСН, что сотрудники по подбору персонала выбирают тех кандидатов, у которых есть обязательства.
Есть стереотип, что работники из регионов имеют большую мотивацию, но это зависит не от города, а от условий жизни человека, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец посоветовал столичным компаниям искать работников из провинции. По его словам, они более мотивированы, чем «испорченные относительно сытой жизнью» москвичи, передает «Говорит Москва». Мурадян объяснил, на кого делают ставку компании.
«Дело же не в провинции, дело в мотивации и стимуле человека. Мотивация – это когда ты идешь, двигаешься к хорошему, потому что тебе хорошо. Стимул – это когда ты из плохого двигаешься к хорошему. Стимул – морковка сзади, мотивация – это морковка спереди. Считается на рынке, что люди из регионов имеют очень сильный стимул. Это не значит, что жители Москвы не могут иметь стимул. Надо брать людей со стимулом – люди, у которых есть брак, кредиты, обязательства, дети. Есть стереотип, что у людей из глубинки стимула больше, что им нужно надрываться», - пояснил он.
По словам специалиста, сегодня сотрудники по подбору персонала обращают на это внимание.
«Сотрудники по подбору персонала обращают на это внимание, выбирают тех кандидатов, у которых есть обязательства. Для них это рычаг давления, удержание работника. Когда у работника все хорошо, его нечем мотивировать. А когда все плохо, может сработать метод кнута. Семейные люди, например, более усидчивы, не будут увольняться резко», - добавил собеседник НСН.
