«Хороших песен сегодня мало, авторов тоже, великие детские песни, на которых мы выросли, пока никто превзойти не может. Но системная поддержка со стороны государства, надеюсь, приведет к тому, что появятся авторы, которые будет ориентированы на детский контент. Мы уже видим первые ростки, крупные холдинги в это тоже включились», - отметил Карманов.

Он рассказал, что государство сегодня выделяет средства на запись детских песен и создание клипов.

«Сейчас идет реализация проектов, которые были отобраны в сфере детско-юношеского контента. Всего было отобрано более тысячи единиц контента – песни, клипы, это не про гранты, это совместная с Росмолодежью история, направленная на детей. Среди проектов есть и «Главные детские песни», мультимедийный проект «Мишка Топ». Уже часть контента вышла, это все публикуется, можно посмотреть. У нас есть шанс проверить, насколько финансы влияют на наличие хороших детских песен. Понятно, что будет накопительный эффект. В ноябре ждем новый отбор на следующий год. Я думаю, что в конце следующего года можно будет делать первые выводы, влияют ли деньги или нет. Мы выделяем средства на запись песен, на их производство, на съемку клипов. Я думаю, что эффект от этого будет», - рассказал он НСН в преддверии «Российской креативной недели».

VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 25 по 27 сентября. Событие называют ключевым в сфере креативной экономики. В рамках форума-фестиваля будут обсуждаться такие важные темы, как пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, ценностно ориентированная экономика — 2035 и роль творческого человека в формировании новых экономических моделей.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил НСН, что на данный момент выделены 16 креативных индустрий, но регионы могут расширять список.

«Специально в законе прописано, что регионы могут выстраивать периметр консолидации креативных индустрий, исходя из своих особенностей, могут что-то еще туда добавлять, чтобы формировать меры поддержки. Например, в Якутии есть феномен бурно развивающегося якутского кино или геймдизайна, они входят в этот перечень. Но если что-то еще будет так же бурно развиваться, власти Якутии могут сказать, что это тоже для них креативная индустрия. Тогда на эти сферы будут распространены меры поддержки, чтобы были точки роста по стране», - объяснил он.

Сегодня к креативным индустриям относятся музыка, исполнительские искусства, кино и сериалы, анимация, видеоигры, программное обеспечение, медиа и СМИ, книжное дело, реклама и PR, арт-индустрия, народные промыслы, культурное наследие (включая отдых и развлечения), дизайн, архитектура и урбанистика, мода, гастрономия.

Президент АНО «Креативная экономика», директор Форума-фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Монгуш отметила важность совпадения нового этапа форума со стартом госполитики в сфере креативных индустрий.

Ранее Монгуш заявила НСН, что благодаря переходу экономики от сырьевого к креативному типу творческие профессии выходят из тени, особенно остро кадровый голод ощущается в секторе IT, гастрономическом секторе, fashion-индустрии и киноиндустрии.

