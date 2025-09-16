Рубио назвал Трампа единственным лидером, способным говорить с ЕС, РФ и Украиной

По его словам, если глава Белого дома введёт санкции против России или каким-либо образом отстранится от проблемы, то тогда в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником в достижении мира.

«И он не собирается так просто отказываться от этой роли, потому что он единственный, кто может её сыграть», - указал он.

Ранее Рубио заявил, что Трамп сделал больше остальных для достижения мира на Украине, но окончательное решение должны принять сами стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».