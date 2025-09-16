Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек

Уточняется, что в числе помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Из них 19 человек в возрасте до 40 лет, сообщает RT. Отмечается, что один человек совершил преступление, когда был несовершеннолетним.

«Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Ранее Лукашенко помиловал по просьбе президента США Дональда Трампа 14 иностранных заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».