Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек
В Белоруссии в преддверии Дня народного единства были помилованы 25 человек, которые были осуждены в том числе за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
Уточняется, что в числе помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Из них 19 человек в возрасте до 40 лет, сообщает RT. Отмечается, что один человек совершил преступление, когда был несовершеннолетним.
«Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Ранее Лукашенко помиловал по просьбе президента США Дональда Трампа 14 иностранных заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек
- Москвичи или провинциалы: HR-эксперт раскрыл, кого чаще берут на работу
- «Заявление в никуда»: Что последует за обвинением Израиля в «геноциде»
- Губерниев назвал ожидаемым недопуске тренера Глейхенгауза к Олимпиаде-2026
- Американист: Трамп обсудит с Си Цзиньпинем ядерное оружие Китая
- Не худсовет, а пряник: Пианист Сафронов призвал поддерживать молодые таланты
- Госдума одобрила увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел
- В России выросли инвестиции в фитнес-центры
- Социолог Потуремский назвал главные вызовы для партий на выборах в Госдуму
- Депутат Бессараб назвала ненужным переход на 35 дней отпуска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru