По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число больных с диагнозом ОРВИ выросло на 63% и превысило 696 тысяч человек. Среди школьников вообще фиксируется двукратный рост.

«Даже миллион человек в неделю больных ОРВИ - это не такое большое число, потому что речь идет о достаточно легких респираторных заболеваниях. Они всегда есть, всегда встречаются. Насморки – у кого их нет? Энтеровирус, риновирус, температура может быть на два – три дня, обычная ситуация. Другое дело, что нужно следить за пожилыми людьми, за людьми с иммунодефицитом. Таким пациентам даже лёгкие инфекции могут угрожать», - пояснил Анатолий Альтштейн.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Роспотребнадзора, число случаев коронавируса за 37-ю эпидемиологическую неделю превысило 15 тысяч заражений. Как уточнили в ведомстве, это низкий уровень, кроме того, заболевание COVID‑19 протекает в легкой форме.

