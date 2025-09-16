Губерниев назвал ожидаемым недопуске тренера Глейхенгауза к Олимпиаде-2026
Отстранение тренера фигуристки Аделии Петросян Даниила Глейхенгауза от квалификационного турнира на Олимпийские игры 2026 года было ожидаемым. Об этом NEWS.ru заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Квалификация на ОИ пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине, Глейхенгауза недопустили из-за несоответствия критериям отбора, сообщает RT.
По мнению Губерниев, вместо того, чтобы «топать ногами», следует смотреть на сложившуюся ситуацию шире, так как у фигуристов, в отличие от лыжников и биатлонистов, «есть хоть какие-то шансы попасть на Олимпиаду».
«Посмотрите на гимнастку Ангелину Мельникову, выигравшую крупный старт. Если бы щёки надувала — сидела бы дома. Кому это надо? Надо стараться договариваться», — заключил Губерниев.
Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова стала лучшей в упражнениях на бревне на международном турнире FIG World Challenge Cup-2025 в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
