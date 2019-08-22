G7 хорошо, а G20 лучше. Сенатор оценил интерес России к возвращению в «восьмёрку»
Андрей Климов заверил НСН, что страны G7 больше нуждаются в России, чем она в этом формате.
Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые повлекли её исключение из клуба. Об этом РИА Новости заявил источник в структурах ЕС. По его словам, приглашение России без условий было бы проявлением слабости. Кроме того, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как «семёрка» остаётся местом для встречи «демократий, приверженных общим ценностям».
«Большая семёрка» нуждается в России больше, чем последняя в ней, заявил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Однако если приглашение всё-таки будет выслано, а условия устроят руководство страны, Москва не станет отказываться вернуться в клуб.
«Это изживший себя формат, по моему личному мнению. Это больше нужно “семёрке”, чем России. У нас очень комфортная ситуация в G20, там весь БРИКС представлен, мы там не одиноки. В “восьмёрке” мы всегда будем с противоположной стороны, то есть, эти семь держав будут играть свои увертюры, и так и было, кстати, когда была “восьмёрка” — они редко с нами действовали заодно. Они пытались нас воспитывать, продавливать свою линию, склонять нас к тому, что потом нам же боком и выходило. Допустим, как в ситуации с Ливией. И понятно, что были свои плюсы — была возможность прямых коммуникаций. Но она у нас и сейчас есть, ведь наш лидер встречается почти со всеми главами “восьмёрки”. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что и США, и ряду европейских государств хотелось бы иметь формат восьми стран. Понятно, что если это будет возобновлено, мы сильно возражать не будем, но нам надо понимать, на каких условиях. И это должно быть не объявлением где-то в Twitter, а официальным заявлением», — сказал Климов.
Более того, по его мнению, многие страны начинают жалеть о том, как поступили с Россией, когда начали вводить санкции и добиваться её изоляции. Если новоиспечённым лидерам это выгодно, то мастодонтам политики приходится признавать свои ошибки.
«Кстати, ведь попытка вернуть Россию в Совет Европы тоже была не наша, это они пытались. Мы вернулись туда на наших условиях. Это всё сигналы, которые свидетельствуют об ошибках Запада, допущенных в период 2013-14 годов. И та самая изоляция, которая чуть ли не на вечные времена ими планировалась, она стала рассасываться ещё год назад, а сейчас этот процесс набирает темпы. Трампу это сегодня выгодно, потому что он этим показывает, что это были ошибки Обамы, которые он не хочет развивать. А госпожа Меркель, например, лично участвовала в принятии этих решений, поэтому ей тяжело признать, что она ошиблась. Макрон не участвовал в этом, ему проще. Господин Абэ — и так ведёт с нами переговоры, он и тогда не очень настаивал на изоляции России. Поэтому у них там разброд и шатание внутри», — заключил сенатор.
Ранее в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина рассказала, от кого зависит возвращение РФ в формат «Большой восьмёрки».
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