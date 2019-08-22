G7 хорошо, а G20 лучше. Сенатор оценил интерес России к возвращению в «восьмёрку»

«Это изживший себя формат, по моему личному мнению. Это больше нужно “семёрке”, чем России. У нас очень комфортная ситуация в G20, там весь БРИКС представлен, мы там не одиноки. В “восьмёрке” мы всегда будем с противоположной стороны, то есть, эти семь держав будут играть свои увертюры, и так и было, кстати, когда была “восьмёрка” — они редко с нами действовали заодно. Они пытались нас воспитывать, продавливать свою линию, склонять нас к тому, что потом нам же боком и выходило. Допустим, как в ситуации с Ливией. И понятно, что были свои плюсы — была возможность прямых коммуникаций. Но она у нас и сейчас есть, ведь наш лидер встречается почти со всеми главами “восьмёрки”. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что и США, и ряду европейских государств хотелось бы иметь формат восьми стран. Понятно, что если это будет возобновлено, мы сильно возражать не будем, но нам надо понимать, на каких условиях. И это должно быть не объявлением где-то в Twitter, а официальным заявлением», — сказал Климов.

Более того, по его мнению, многие страны начинают жалеть о том, как поступили с Россией, когда начали вводить санкции и добиваться её изоляции. Если новоиспечённым лидерам это выгодно, то мастодонтам политики приходится признавать свои ошибки.