Президент Таджикистана подписал закон о запрете ношения хиджаба

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий ношение хиджаба, сообщает Asia-Plus.

Закон «О регулировании торжеств и церемоний», принятый парламентом Таджикистана и подписанный Рахмоном, регулирует использование «чуждой одежды» с целью предотвращения распространения суеверий и фанатизма в обществе.

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В соответствии с новым законом, ношение «чуждой одежды», включая хиджаб, влечет за собой штраф. Законодательная инициатива была предпринята на фоне усиления контроля за ношением хиджаба и обязательством женщин носить его как платок.

В сентябре 2023 года парламент Узбекистана внес изменения в законодательство, которые запрещают ношение одежды, закрывающей лицо, за исключением случаев, связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также по медицинским показаниям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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