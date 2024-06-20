Президент Таджикистана подписал закон о запрете ношения хиджаба

В соответствии с новым законом, ношение «чуждой одежды», включая хиджаб, влечет за собой штраф. Законодательная инициатива была предпринята на фоне усиления контроля за ношением хиджаба и обязательством женщин носить его как платок.

В сентябре 2023 года парламент Узбекистана внес изменения в законодательство, которые запрещают ношение одежды, закрывающей лицо, за исключением случаев, связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также по медицинским показаниям, передает «Радиоточка НСН».

