Доцент медуниверситета объяснил, почему дал студентке-мусульманке стих о хиджабе

Как сообщил Telegram-канал «Голос Дагестана» преподаватель заставил студентку вслух читать его стихотворение о вреде ношения хиджаба. По данным источника, доцент настаивал на том, что не нужно «кичиться своим мусульманством на людях». Однако Жидоморов пояснил, что в уставе вуза указано, что религиозная одежда считается неприличной.

«Я ей дал в руки, сказал: «читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь — не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей высказал свое мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась», - рассказал он «Газете.Ru».

По словам преподавателя, он начать получать угрозы после инцидента.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов, полностью закрывающих лица женщин, напоминает «Радиоточке НСН».

