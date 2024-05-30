Доцент медуниверситета объяснил, почему дал студентке-мусульманке стих о хиджабе
Доцент Ивановского государственного медицинского университета Николай Жидоморов, показавший студентке-мусульманке стихотворение о вреде хиджаба, пояснил, что действовал в воспитательных целях.
Как сообщил Telegram-канал «Голос Дагестана» преподаватель заставил студентку вслух читать его стихотворение о вреде ношения хиджаба. По данным источника, доцент настаивал на том, что не нужно «кичиться своим мусульманством на людях». Однако Жидоморов пояснил, что в уставе вуза указано, что религиозная одежда считается неприличной.
«Я ей дал в руки, сказал: «читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь — не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей высказал свое мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась», - рассказал он «Газете.Ru».
По словам преподавателя, он начать получать угрозы после инцидента.
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