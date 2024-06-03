Чеченский депутат пообещал объяснить Даванкову, что такое традиционные ценности

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете ношения в школах религиозной одежды и пообещал объяснить ему, что такое традиционные ценности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее 28 мая Даванков внес в Госдуму законопроект, согласно которому образовательные учреждения могут устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе никабов (женский головной убор мусульманок, который полностью закрывает лицо). Цель законопроекта – сохранить светский характер образования и предотвратить дискриминацию учеников по религиозному и культурному признаку.

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Делимханов заявил, что не поддержит законопроект. Он подчеркнул, что есть существенная разница между никабом и хиджабом. При этом никаб, который закрывает все лицо – он сам не одобряет, тогда как хиджаб – это «религиозная обязанность мусульманки».

Делимханов убежден, что такой законопроект идет вразрез с положением Конституции, в которой сказано о свободе вероисповедания. Он напомнил, что православной женщине тоже положено носить платок и если Даванков или кто-то еще не понимает, что такое религиозные традиции, то Делимханов готов это «доходчиво» объяснить.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ХиджабРелигияЧечня

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