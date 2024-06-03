Чеченский депутат пообещал объяснить Даванкову, что такое традиционные ценности

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете ношения в школах религиозной одежды и пообещал объяснить ему, что такое традиционные ценности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее 28 мая Даванков внес в Госдуму законопроект, согласно которому образовательные учреждения могут устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе никабов (женский головной убор мусульманок, который полностью закрывает лицо). Цель законопроекта – сохранить светский характер образования и предотвратить дискриминацию учеников по религиозному и культурному признаку.