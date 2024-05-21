«Зачем обострять?» В Госдуме насторожились из-за идеи СПЧ запретить никабы

ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС

Как заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, радикальный запрет на ношение никабов в РФ может обострить ситуацию, потому важно решать вопрос постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин.

«У нас еще не так распространено ношение никабов. Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов. У этносов есть общественные объединения, с которыми мы должны активнее контактировать. Возможно, не стоит сейчас обострять ситуацию, не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира?», - рассказал он.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева в беседе с RTVI также призвала к принимать взвешенные решения и не выносить обсуждение вопроса в СМИ. По ее мнению, важно уважать каждого и различать внешний вид дома и в официальных учреждениях. К тому же призывал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок», - сказал он RTVI.

Такой площадкой, по мнению Нилова, может стать комиссия при президенте и общественная палата, в которую входят представители традиционных конфессий. Как напомнил депутат, в 2013 году резонансно обсуждался вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края. Это стало поводом для принятия законов, закрепляющих право учебных заведений устанавливать свою форму.