«Зачем обострять?» В Госдуме насторожились из-за идеи СПЧ запретить никабы
В России призывают за закрытыми дверями и без участия СМИ обсудить с представителями религиозных организаций запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» призвал запретить никабы, полностью закрывающие лица женщин. Как напомнил правозащитник, запрет на них уже действует в некоторых странах Центральной Азии, поскольку там никабы являются одним из факторов усиления экстремизма. В ближайшее время вопрос Фадеев намерен обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и властей в регионах РФ.
ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС
Как заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, радикальный запрет на ношение никабов в РФ может обострить ситуацию, потому важно решать вопрос постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин.
«У нас еще не так распространено ношение никабов. Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов. У этносов есть общественные объединения, с которыми мы должны активнее контактировать. Возможно, не стоит сейчас обострять ситуацию, не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира?», - рассказал он.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева в беседе с RTVI также призвала к принимать взвешенные решения и не выносить обсуждение вопроса в СМИ. По ее мнению, важно уважать каждого и различать внешний вид дома и в официальных учреждениях. К тому же призывал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок», - сказал он RTVI.
Такой площадкой, по мнению Нилова, может стать комиссия при президенте и общественная палата, в которую входят представители традиционных конфессий. Как напомнил депутат, в 2013 году резонансно обсуждался вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края. Это стало поводом для принятия законов, закрепляющих право учебных заведений устанавливать свою форму.
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ранее вопрос обсуждался и в других странах мира. Осенью 2023 года парламент Узбекистана принял поправки в законодательство, запрещающие появление в общественных местах в одежде, которая затрудняет распознавание личности. В никабе открытыми остаются только глаза, инициатива была принята в том числе для поддержания общественного порядка.
Запрет на ношение хиджабов и прочей религиозной одежды в общественных местах допустили и в Минкульте Казахстана. При этом хиджаб в отличие от никаба оставляет лицо женщины полностью открытым, лишь покрывая голову.
«Я вижу, что такая практика во всем мире, поскольку это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом», - поясняла министр культуры и информации страны Аида Балаева.
Одновременно законопроект о введении штрафа для граждан, носящих паранджу и никаб в общественных местах, был вынесен на общественное обсуждение в Киргизии. Как сообщали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства страны, запрет не затронет иностранных граждан, также избежать штрафа смогут те, кто носит закрытую одежду по рекомендации врача. Эту инициативу в Киргизии продвигает депутат парламента республики Шарапаткан Маджитова, которая ссылается на вопросы безопасности и усиление в стране радикальных религиозных течений.
В Таджикистане в мае 2024 года приняли поправки к закону о регулировании обычаев. Там использована формулировка «одежда, не соответствующая национальной культуре». Паранджа и хиджаб в документе не упоминаются. Хиджабы и сатры в республике являются частью национального костюма и надеваются преимущественно по религиозным соображениям. Прямого запрета на хиджаб в стране нет, однако госслужащие следят за тем, чтобы женщины в общественных местах не носили платок, закрывая лицо, шею и волосы, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».
В это же время закон, который запрещает ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, принял парламент Швейцарии. По данным Bloomberg, под запрет попали хиджаб и никаб. При этом 51% населения страны проголосовал за подобное решение вопроса еще в феврале 2021 года.
В мае 2024 года за запрет ношения в школах одежды, полностью закрывающей лицо, проголосовал парламент Гамбурга - немецкого города, имеющего статус самостоятельной федеральной земли. Как сообщает издание Der Spiegel, эксперты исходили в своей инициативе из того, что возможность видеть лицо другого человека – необходимость коммуникации. При этом в школах Гамбурга по-прежнему возможно ношение платка, не закрывающего лицо, не запрещены и медицинские маски.
Впервые же закрывать одеждой лицо в общественных местах запретили в Италии. Там с 1975 года действует закон, согласно которому любые защитные предметы, препятствующие распознаванию лица человека, недопустимы.
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