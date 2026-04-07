От «ада» до Гренландии: Чем Трамп ответит на отказ Ирана от выполнения ультиматума
Иран не согласился с предложением США открыть Ормузский пролив, Трамп пообещал «день уничтожения», обрушился на НАТО и похвалил космонавтов.
Поставленный США Ирану ультиматум истекает 7 апреля, при этом Тегеран не пошел на предложенную Вашингтоном «сделку», а Дональд Трамп обратил в этот день взоры на Луну и вспомнил Гренландию на фоне внезапной отмены брифинга Пентагоном.
УЛЬТИМАТУМ ТРАМПА: ОТ «АДА» ДО ЛУНЫ
В начале апреля президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал отправить Иран в «каменный век», уничтожив всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру этой страны, если Тегеран не согласится с его предложениями открыть Ормузский пролив, отказаться от ядерной и ракетной программы и передать запасы урана МАГАТЭ.
Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 7 апреля по местному времени (четыре утра среды по Москве). Накануне глава Пентагона Пит Хегсет пообещал в понедельник сильнейший массированный удар по Ирану с начала военных действий, однако на момент выхода материала информации об этом не поступало.
«Согласно указанию президента, сегодня будет нанесено самое большое количество ударов с первого дня этой операции», - сказал Хегсет на брифинге в Белом доме, пообещав во вторник еще больше ударов.
Однако пока известно лишь то, что Пентагон отменил брифинг для прессы, назначенный на день окончания ультиматума.
Сам Трамп за 48 часов до истечения срока ультиматума пообещал в соцсетях обрушить на Иран «весь ад», если тот не согласится на сделку, пообещав «сумасшедшим» иранцам «день уничтожения» электростанций и мостов.
Вместе с тем глава Белого дома успел высказаться о НАТО, назвав причиной грядущего разрыва с Альянсом Гренландию.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — сказал Трамп журналистам, вновь назвав НАТО бумажным тигром, которого не боится Россия.
Он также поздравил членов экипажа космического корабля Orion с успешным облетом Луны в рамках миссии Artemis II, отметив, что они «вошли в историю». При этом Трамп добавил, что «в последнее время у нас много поводов для гордости».
ОТВЕТ ИРАНА: «ХОРОШЕЕ, НО НЕДОСТАТОЧНО»
Вместо обещанных Пентагоном сокрушительных ударов по Ирану мировые СМИ пишут утром 7 апреля об ударах Ирана по Израилю и Кувейту.
«Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами», — сообщает телеканал Press TV.
По его данным, в Кувейте были атакованы военные базы «Али ас-Салем» и «Аль-Адири», где были уничтожены летательные аппараты и ангары.
По данным издания The Wall Street Journal, Иран отверг предложенное Трампом 45-дневное перемирие, потребовав в ответном письме гарантии прекращения огня, отмену санкций и компенсацию за ущерб. Президент США назвал это важным, но «недостаточно хорошим» шагом.
«Это важное предложение. Оно недостаточно хорошее, но это очень важный шаг... Сейчас они ведут переговоры. Посмотрим, что будет», - сказал Трамп журналистам.
Вскоре после начала 28 февраля США и Израилем венных действий против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, что привело у взлету цен на нефть на мировых рынках. Трамп предлагал Ирану двухэтапное соглашение, первым этапом которого могло стать 45-дневное перемирие и открытие Ормузского пролива, отмечает «Радиоточка НСН».
