УЛЬТИМАТУМ ТРАМПА: ОТ «АДА» ДО ЛУНЫ

В начале апреля президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал отправить Иран в «каменный век», уничтожив всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру этой страны, если Тегеран не согласится с его предложениями открыть Ормузский пролив, отказаться от ядерной и ракетной программы и передать запасы урана МАГАТЭ.

Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 7 апреля по местному времени (четыре утра среды по Москве). Накануне глава Пентагона Пит Хегсет пообещал в понедельник сильнейший массированный удар по Ирану с начала военных действий, однако на момент выхода материала информации об этом не поступало.

«Согласно указанию президента, сегодня будет нанесено самое большое количество ударов с первого дня этой операции», - сказал Хегсет на брифинге в Белом доме, пообещав во вторник еще больше ударов.

Однако пока известно лишь то, что Пентагон отменил брифинг для прессы, назначенный на день окончания ультиматума.

Сам Трамп за 48 часов до истечения срока ультиматума пообещал в соцсетях обрушить на Иран «весь ад», если тот не согласится на сделку, пообещав «сумасшедшим» иранцам «день уничтожения» электростанций и мостов.

Вместе с тем глава Белого дома успел высказаться о НАТО, назвав причиной грядущего разрыва с Альянсом Гренландию.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — сказал Трамп журналистам, вновь назвав НАТО бумажным тигром, которого не боится Россия.

Он также поздравил членов экипажа космического корабля Orion с успешным облетом Луны в рамках миссии Artemis II, отметив, что они «вошли в историю». При этом Трамп добавил, что «в последнее время у нас много поводов для гордости».