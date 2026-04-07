Иран передал США план по завершению конфликта
Тегеран передал Вашингтону план из 10 пунктов по завершению конфликта, сообщает The New York Times.
Предложение было направлено администрации президента США Дональда Трампа через посредничество Пакистана. По данным издания, Иран требует гарантий ненападения, полной отмены санкций, прекращения ударов Израиля и компенсаций за разрушенную инфраструктуру.
В ответ Тегеран готов открыть Ормузский пролив при условии ввести плату в $2 млн за проход одного судна. Утверждается, что Трамп назвал инициативу серьёзным шагом, однако, по его словам, предложенных условий недостаточно.
Ранее Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
