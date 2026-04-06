Ярость, мат и новый ультиматум: США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие
Дональд Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум, дав ему время открыть Ормузский пролив до вторника, иначе Тегеран ждет «День электростанций» и «День мостов».
США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может приблизить стороны к завершению боевых действий, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, это «последняя попытка» предотвратить полномасштабную эскалацию в регионе.
Собеседники издания уточнили, что американский лидер Дональд Трамп продлил 10-дневный ультиматум для Ирана ещё на 20 часов.
При этом Трамп уточнил, что сделка может быть заключена уже в понедельник – об этом накануне написал Fox News. В противном случае лидер США пригрозил «взорвать все и забрать нефть».
ЖЕСТКИЙ УЛЬТИМАТУМ
Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети Х, Трамп сдвинул крайний срок для Тегерана по заключению сделки дополнительно на 24 часа. Так журналист прокомментировал публикацию американского лидера, где значилась дата и время: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля - Прим. НСН)».
Напомним, что накануне Трамп говорил, что у Тегерана осталось двое суток для того, чтобы открыть Ормузский пролив или заключить мирную сделку с Вашингтоном, исходя из выдвинутого Трампом ранее ультиматума. Он напомнил, что дал Исламской Республике десять дней на заключение сделки или открытие пролива для судоходства.
Очевидно, что ярость Трампа по поводу перекрытия пролива достигла предела. Президент США также пригрозил устроить противнику «День электростанций» и «День мостов», если Тегеран не откроет пролив для судоходства.
«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. НСН) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду!», — эмоционально написал он в своей социальной сети Truth Social.
Так, по данным МИД Бахрейна, проход танкеров с нефтью через пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля 2026 года, сообщает агентство BNA.
В свою очередь командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредило, что Ормузский пролив никогда не будет функционировать по-прежнему, особенно для США и Израиля. Заявление опубликовал телеканал Press TV в Telegram-канале.
При этом полностью судоходство через пролив не прекращено. Так, по данным агентства Fars от 6 апреля, за последние 24 часа через него прошли 15 судов с разрешения Ирана.
Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, Трампу трудно признать, что конфликт с Ираном идет совсем не по плану, приводит ее слова «Лента.ру». Она также отметила, что из-за этого военного противостояния американский лидер теряет поддержку внутри страны. По ее словам, последние жесткие заявления лидера США объясняются тем, что их совместная с Израилем операция привела совсем не к тем результатам, которые они хотели.
«Наверное, это не отчаяние, потому что он (Трамп. - Прим. НСН) не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело», - отметила она.
ИРАН СТОИТ ДО КОНЦА
Однако, как пишет Al Jazeera, Иран готов открыть Ормузский пролив только в случае, если Тегерану будут выплачены военные компенсации за транзит судов. Такое заявление сделал заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи. По его словам, США прибегнули к «непристойностям и чепухе из чистого отчаяния и гнева». Тем временем председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий США, такое заявление он сделал 5 апреля в соцсети X. При этом он обвинил Трампа в исполнении приказов израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Напомним, что ранее Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Ормузскому проливу, пишут РИА Новости. Резолюция подразумевает разрешение «всех необходимых оборонительных средств» для защиты торговых судов. Окончательный проект документа был подготовлен 2 апреля и позволяет принимать меры на период не менее полугода. Как отметила российская сторона в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова, текущую редакцию резолюции по проливу могут использовать в двух целях: для намеренного срыва переговорного процесса, либо для того, чтобы придать легитимность агрессивным действиям против Ирана.
Так, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что ОАЭ не смогут начать военную миссию против ИРИ (Исламская республика Иран) даже после обращения в ООН, так как такие «опасные игры» не допустят Россия и Китай.
«Совбез ООН не будет санкционировать никакое применение силы, это просто перекладывание с больной головы на здоровую: ни Китай, ни мы на это не пойдем. Для нас это нападение стало подарком судьбы. Наш противник в лице США был вынужден тратить стратегические ресурсы против Ирана, включая те же Patriot», - раскрыл он в беседе с НСН.
Тем временем, как сообщает Iran War Cost Tracker, США к нынешнему моменту потратили более $42 млрд на проведение операции в Иране.
