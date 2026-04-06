Очевидно, что ярость Трампа по поводу перекрытия пролива достигла предела. Президент США также пригрозил устроить противнику «День электростанций» и «День мостов», если Тегеран не откроет пролив для судоходства.

«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. НСН) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду!», — эмоционально написал он в своей социальной сети Truth Social.

Так, по данным МИД Бахрейна, проход танкеров с нефтью через пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля 2026 года, сообщает агентство BNA.

В свою очередь командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредило, что Ормузский пролив никогда не будет функционировать по-прежнему, особенно для США и Израиля. Заявление опубликовал телеканал Press TV в Telegram-канале.

При этом полностью судоходство через пролив не прекращено. Так, по данным агентства Fars от 6 апреля, за последние 24 часа через него прошли 15 судов с разрешения Ирана.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, Трампу трудно признать, что конфликт с Ираном идет совсем не по плану, приводит ее слова «Лента.ру». Она также отметила, что из-за этого военного противостояния американский лидер теряет поддержку внутри страны. По ее словам, последние жесткие заявления лидера США объясняются тем, что их совместная с Израилем операция привела совсем не к тем результатам, которые они хотели.

«Наверное, это не отчаяние, потому что он (Трамп. - Прим. НСН) не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело», - отметила она.