Трамп: У Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад»
Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: в течение 48 часов Тегеран должен либо открыть Ормузский пролив, либо согласиться на сделку с Соединёнными Штатами. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.
Трамп напомнил, что ранее уже давал иранской стороне десятидневный срок для выполнения аналогичных требований, но тот почти истёк.
В своём сообщении он предупредил: «Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них».
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет оказался по‑настоящему удивлён масштабом ответных действий Ирана на удары США и Израиля. Как сообщает издание The Time со ссылкой на источники, чиновники администрации президента Дональда Трампа ожидали лишь символической реакции Тегерана — но реальность превзошла все прогнозы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
