Трамп: У Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад»

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: в течение 48 часов Тегеран должен либо открыть Ормузский пролив, либо согласиться на сделку с Соединёнными Штатами. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что ранее уже давал иранской стороне десятидневный срок для выполнения аналогичных требований, но тот почти истёк.

В своём сообщении он предупредил: «Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет оказался по‑настоящему удивлён масштабом ответных действий Ирана на удары США и Израиля. Как сообщает издание The Time со ссылкой на источники, чиновники администрации президента Дональда Трампа ожидали лишь символической реакции Тегерана — но реальность превзошла все прогнозы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
