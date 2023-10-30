«Опасные последствия»: Израиль расширяет операцию в Газе, ХАМАС отвечает ударами

Так, с 27 октября Израиль расширил масштабы наземных маневров на территории сектора Газа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не перестала наносить массированные атаки по районам анклава с помощью авиации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября заявил, что перед армией поставлены четкие цели: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Он отметил, что решение о проведении наземной операции было принято единогласно.

«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла», – сказал он.

По словам Нетаньяху, быстрыми и короткими военные действия не будут, однако руководство государства сделает все для освобождения заложников в Газе.

Уже 29 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в результате ночных маневров армия смогла закрепиться в секторе Газа и вновь расширяет наземные операции. Уточнять, на каком именно участке фронта это произошло, он не стал.