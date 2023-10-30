«Опасные последствия»: Израиль расширяет операцию в Газе, ХАМАС отвечает ударами
Израиль начал наземную операцию в Газе 27 октября с целью уничтожить ХАМАС и вернуть заложников. В ответ ХАМАС наносит удары, а РФ предупредила стороны о последствиях.
Власти Израиля начали проводить более ограниченно наземную операцию в секторе Газа по рекомендациям администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что израильские власти тоже выступают против полномасштабного наземного наступления в Газе «на данном этапе». По данным газеты, наступление может угрожать жизни израильских заложников, которые находятся в секторе Газа. Указывается, что именно поэтому Израилю не нужно давление со стороны Вашингтона, чтобы выбрать нынешний военный путь.
Так, с 27 октября Израиль расширил масштабы наземных маневров на территории сектора Газа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не перестала наносить массированные атаки по районам анклава с помощью авиации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября заявил, что перед армией поставлены четкие цели: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Он отметил, что решение о проведении наземной операции было принято единогласно.
«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла», – сказал он.
По словам Нетаньяху, быстрыми и короткими военные действия не будут, однако руководство государства сделает все для освобождения заложников в Газе.
Уже 29 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в результате ночных маневров армия смогла закрепиться в секторе Газа и вновь расширяет наземные операции. Уточнять, на каком именно участке фронта это произошло, он не стал.
Тем временем ХАМАС подтверждает активизацию наземных действий со стороны ЦАХАЛ. Военные подразделения палестинского движения 29 октября сообщили о боевых столкновениях на северо-западе сектора Газа.
Палестинские отряды сопротивления в своем заявлении отметили, что им удалось поразить израильскую бронетехнику с помощью беспилотников, а также нанести по противнику удар артиллерией и ракетами. Вместе с тем ХАМАС продолжает наносить удары по израильским городам, включая Тель-Авив.
Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил в своем видеообращении, что бойцы подразделений ожидают дальнейших атак Израиля.
В понедельник, 30 октября, ЦАХАЛ заявил, что за последние несколько дней нанес удары по более 600 объектам палестинского движения ХАМАС. В частности, удары были нанесены по складам оружия, позициям для пуска ракет и по оперативным базам. Кроме того, израильская армия сообщила об уничтожении «десятков террористов» в Газе, забаррикадировавшихся туннелях и зданиях.
Тем временем Россия предупредила стороны об усугублении конфликта из-за наземной операции Израиля. МИД РФ 28 октября заявил, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации.
«Мы неоднократно предупреждали об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе», - говорится в заявлении дипведомства.
Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает «Радиоточка НСН».
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