В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в воскресенье днем сообщило, что обстреливает израильский город Тель-Авив.

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В заявлении военного крыла говорится, что ХАМАС обстреливает Тель-Авив в ответ на убийства гражданского населения сектора Газа. В городе объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 450 объектов ХАМАС в секторе Газа. Речь идет о военных штабах, наблюдательных пунктах и противотанковых позициях.

По данным минздрава Палестины, с начала эскалации конфликта погибли более 7,3 тысячи мирных жителей сектора Газа. Ранения различной степени тяжести получили около 19 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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