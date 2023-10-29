В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в воскресенье днем сообщило, что обстреливает израильский город Тель-Авив.
В заявлении военного крыла говорится, что ХАМАС обстреливает Тель-Авив в ответ на убийства гражданского населения сектора Газа. В городе объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости.
За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 450 объектов ХАМАС в секторе Газа. Речь идет о военных штабах, наблюдательных пунктах и противотанковых позициях.
По данным минздрава Палестины, с начала эскалации конфликта погибли более 7,3 тысячи мирных жителей сектора Газа. Ранения различной степени тяжести получили около 19 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru