В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива

В заявлении военного крыла говорится, что ХАМАС обстреливает Тель-Авив в ответ на убийства гражданского населения сектора Газа. В городе объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 450 объектов ХАМАС в секторе Газа. Речь идет о военных штабах, наблюдательных пунктах и противотанковых позициях.

По данным минздрава Палестины, с начала эскалации конфликта погибли более 7,3 тысячи мирных жителей сектора Газа. Ранения различной степени тяжести получили около 19 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

