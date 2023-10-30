ISNA: Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть Газы

Израиль потребовал от всех работников международных СМИ немедленно покинуть северную часть сектора Газа. Об этом сообщает агентство ISNA.

Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе

Тель-Авив сослался на расширение масштабов военной операции в анклаве.

Ранее израильская Армия обороны заявила, что не может гарантировать безопасность журналистов в Газе, напоминает RT. ЦАХАЛ призывала СМИ принять «все необходимые меры» для безопасности сотрудников.

Между тем израильские военные уведомили больницу Красного Полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в секторе Газа о скором нанесении удара по учреждению и необходимости эвакуации. В больнице находятся около 400 пациентов и 12 тысяч граждан, укрывающихся от бомбардировок, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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