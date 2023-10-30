ISNA: Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть Газы
Израиль потребовал от всех работников международных СМИ немедленно покинуть северную часть сектора Газа. Об этом сообщает агентство ISNA.
Тель-Авив сослался на расширение масштабов военной операции в анклаве.
Ранее израильская Армия обороны заявила, что не может гарантировать безопасность журналистов в Газе, напоминает RT. ЦАХАЛ призывала СМИ принять «все необходимые меры» для безопасности сотрудников.
Между тем израильские военные уведомили больницу Красного Полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в секторе Газа о скором нанесении удара по учреждению и необходимости эвакуации. В больнице находятся около 400 пациентов и 12 тысяч граждан, укрывающихся от бомбардировок, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru