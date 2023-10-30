ISNA: Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть Газы

Тель-Авив сослался на расширение масштабов военной операции в анклаве.

Ранее израильская Армия обороны заявила, что не может гарантировать безопасность журналистов в Газе, напоминает RT. ЦАХАЛ призывала СМИ принять «все необходимые меры» для безопасности сотрудников.

Между тем израильские военные уведомили больницу Красного Полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в секторе Газа о скором нанесении удара по учреждению и необходимости эвакуации. В больнице находятся около 400 пациентов и 12 тысяч граждан, укрывающихся от бомбардировок, отмечает телеканал «360».

