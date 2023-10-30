Армия Израиля: количество заложников в Газе выросло до 239
30 октября 202301:49
Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.
По его словам, среди пленных есть немалая часть иностранцев. Хагари также рассказал, что 311 израильских военных погибли в боях.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС, выходивших из тоннеля в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru