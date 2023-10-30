Армия Израиля: количество заложников в Газе выросло до 239

Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе

По его словам, среди пленных есть немалая часть иностранцев. Хагари также рассказал, что 311 израильских военных погибли в боях.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС, выходивших из тоннеля в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры