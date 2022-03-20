Офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Украинские нацисты планируют совершить во Львове теракт, сообщает РИА Новости.
Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, он планировался против дипломатов из США и других стран Запада. Отмечается, что нападение планировалось представить как целенаправленную атаку российских военных.
По словам Конашенкова, при проведении спецоперации добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть процесс.
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