Офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове

Украинские нацисты планируют совершить во Львове теракт, сообщает РИА Новости.

Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военных

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, он планировался против дипломатов из США и других стран Запада. Отмечается, что нападение планировалось представить как целенаправленную атаку российских военных.

По словам Конашенкова, при проведении спецоперации добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть процесс.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТерактУкраина
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