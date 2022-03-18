Путин заявил, что Киев стремится затянуть переговоры

В ходе беседы российский лидер рассказал о ходе переговоров делегаций Москвы и Киева, и заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть процесс.

В пресс-службе добавили, что Путин отметил готовность российской стороны к дальнейшему «поиску развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы каких-либо договорённостей России и Украины, сообщает RT.