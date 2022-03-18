Путин заявил, что Киев стремится затянуть переговоры
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.
В ходе беседы российский лидер рассказал о ходе переговоров делегаций Москвы и Киева, и заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть процесс.
В пресс-службе добавили, что Путин отметил готовность российской стороны к дальнейшему «поиску развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы каких-либо договорённостей России и Украины, сообщает RT.
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