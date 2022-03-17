Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военных
Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, который был направлен против российских военных. Об этом сообщило Агентство телевизионных новостей в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что теракт планировался в Мозырском районе, который находится у белорусско-украинской границы.
«Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», — объяснили в Агентстве телевизионных новостей.
Кроме того, в опубликованном видеоанонсе подчеркивается, что виновным может грозить до 20 лет лишения свободы. В Telegram-канале сообщается, что теракт был организован на железной дороге, чтобы забрать оружие у российских военных.
Ранее некоторые структуры, признанные в Белоруссии террористическими, заявили, что Минск якобы использует свои железные дороги в перевозке грузов в интересах Москвы.
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